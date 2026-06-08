Je li tržište spremno za novu Audijevu jurilicu od 600.000 eura? Ni direktor tvrtke nije siguran u to...

Autor opisuje novi superautomobil Audi Nuvolari kao jedan od najiznenađujućih projekata koje je Audi predstavio posljednjih godina. Automobil je razvijen iznimno brzo, košta više od pola milijuna britanskih funti i predstavlja najsnažniji serijski Audi ikada proizveden.

Glavni izvršni direktor Audija, Gernot Döllner, objasnio je da je projekt započeo s vrlo malim timom dizajnera, inženjera i stručnjaka za aerodinamiku koji su radili zajedno u istoj prostoriji. Dizajn je odobren u samo nekoliko tjedana, a od početne ideje do gotovog proizvodnog automobila prošlo je svega oko 440 dana, što je gotovo nezabilježeno u automobilskoj industriji.

'Naravno, Nuvolari uopće ne bi postojao, a pogotovo ne ovako brzo, da nije u velikoj mjeri preuzeo tehnologiju iz drugih dijelova Volkswagen Grupe, prvenstveno iz Lamborghinija Temerario. Audijev tehnički direktor, briljantni Rouven Mohr, vratio se ove godine u Ingolstadt nakon rada u Sant'Agati, pa detaljno poznaje i hardver i softver tog automobila', piše Top Gear i nastavlja:

'Zanimljivo je da se usredotočio na poboljšanje voznih karakteristika Nuvolarija. Tako će se motor, baš kao i kod talijanskog rođaka, vrtjeti do 10.000 okretaja u minuti, ali će imati snažniji okretni moment u srednjem području rada motora. Ostatak tehničkih specifikacija zvuči fantastično, no očekujte dodatnu 'audiizaciju' bez ikakvog smanjenja zabavnosti u vožnji.

Druga talijanska poveznica dolazi kroz Audijevog glavnog kreativnog direktora Massima Frascellu. Rođen je u Toskani, ali je godinama bio desna ruka Gerryja McGoverna u Jaguar Land Roveru. Aktualni Range Rover pravo je remek-djelo modernističkog dizajna, a njegove čiste, monumentalne površine daju mu neusporediv osjećaj autoriteta na cesti. To je očito Frascellin zaštitni znak, jer je i Nuvolari sveden na samu bit i potpuno odbacuje nepotrebne ukrase.