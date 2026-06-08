Je li tržište spremno za novu Audijevu jurilicu od 600.000 eura? Ni direktor tvrtke nije siguran u to...

Audi je prošlog tjedna predstavio Nuvolari, najjači superautomobil u povijesti njemačke tvrtke. Portal Top Gear objavio je zanimljiv tekst o budućnosti Audijeva novog modela.
Autor opisuje novi superautomobil Audi Nuvolari kao jedan od najiznenađujućih projekata koje je Audi predstavio posljednjih godina. Automobil je razvijen iznimno brzo, košta više od pola milijuna britanskih funti i predstavlja najsnažniji serijski Audi ikada proizveden.
Glavni izvršni direktor Audija, Gernot Döllner, objasnio je da je projekt započeo s vrlo malim timom dizajnera, inženjera i stručnjaka za aerodinamiku koji su radili zajedno u istoj prostoriji. Dizajn je odobren u samo nekoliko tjedana, a od početne ideje do gotovog proizvodnog automobila prošlo je svega oko 440 dana, što je gotovo nezabilježeno u automobilskoj industriji.
'Naravno, Nuvolari uopće ne bi postojao, a pogotovo ne ovako brzo, da nije u velikoj mjeri preuzeo tehnologiju iz drugih dijelova Volkswagen Grupe, prvenstveno iz Lamborghinija Temerario. Audijev tehnički direktor, briljantni Rouven Mohr, vratio se ove godine u Ingolstadt nakon rada u Sant'Agati, pa detaljno poznaje i hardver i softver tog automobila', piše Top Gear i nastavlja:
'Zanimljivo je da se usredotočio na poboljšanje voznih karakteristika Nuvolarija. Tako će se motor, baš kao i kod talijanskog rođaka, vrtjeti do 10.000 okretaja u minuti, ali će imati snažniji okretni moment u srednjem području rada motora. Ostatak tehničkih specifikacija zvuči fantastično, no očekujte dodatnu 'audiizaciju' bez ikakvog smanjenja zabavnosti u vožnji.
Druga talijanska poveznica dolazi kroz Audijevog glavnog kreativnog direktora Massima Frascellu. Rođen je u Toskani, ali je godinama bio desna ruka Gerryja McGoverna u Jaguar Land Roveru. Aktualni Range Rover pravo je remek-djelo modernističkog dizajna, a njegove čiste, monumentalne površine daju mu neusporediv osjećaj autoriteta na cesti. To je očito Frascellin zaštitni znak, jer je i Nuvolari sveden na samu bit i potpuno odbacuje nepotrebne ukrase.
U stvarnosti automobil ima monumentalnu pojavu; zapravo, gotovo je jednako spomenik koliko i automobil, poput Brandenburških vrata. Utjecaji škole Bauhaus i dizajnera Dietera Ramsa ovdje su vrlo vidljivi, iako je posebno dojmljiva kontrola površina iza B-stupova te preko stražnjih blatobrana.
Okomiti bočni usisnici zraka služe za usmjeravanje protoka zraka, ali istovremeno stvaraju zanimljivu promjenu siluete vozila i vrlo elegantno skrivaju mehanizam za otvaranje vrata.
Iako dijeli mnogo toga s Temerariom, Nuvolari me više podsjeća na Murcielago, koji je i sam inspiraciju crpio iz legendarnog Countacha. Zbog toga automobil posjeduje snažnu vizualnu energiju, premda ga je nevjerojatno teško fotografirati. Svjetlost se ne lomi po njegovim površinama kao na senzualnijim oblicima, jer su svi dekorativni elementi uklonjeni. No to ne znači da mu nedostaje dramatičnosti.
Kao što je poznato, bit će proizvedeno svega 499 primjeraka. Pitanje je je li tržište spremno prihvatiti Audi s cijenom od pola milijuna funti. Čak ni Gernot Döllner nije sasvim uvjeren u to. Ipak, nije dopustio da financijske kalkulacije ugase projekt prije nego što je dobio priliku zaživjeti, a na tome mu valja odati priznanje'.