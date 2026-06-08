Direktora Lamborghinija pitali da prokomentira Ferrarijev debakl s Luceom: Evo što je odgovorio

Ferruccio Lamborghini imao je tijekom 60-ih godina nekoliko Ferrarija, ali njima nije bio pretjerano zadovoljan.

Legenda kaže da je svoje primjedbe iznio Enzu Ferrariju, ali da ga gazda Ferrarija nije ozbiljno shvatio. Lamborghini je nakon toga odlučio početi proizvoditi vlastite automobile, a ostalo je, kako se kaže, povijest.

Lamborghini i Ferrari i danas su tradicionalni rivali u proizvodnji talijanskih superautomobila iako su se s godina okrenuli različitoj publici. Ferrari cilja tradicionalne fanove talijnskog trkaćeg pedigrea dok je Lamborghini uvijek stremio dramatičnom dizajnu i ekstremnim performansama.

S godinama su dvije najslavnije talijanske autokuće išle svaka u svojemu smjeru ne komentirajući pritom što onaj drugi radi. Tako je Lamborghini, očekivano, ostao nijem na salve kritika koje su Ferrariju fanovi uputili nakon predstavljanja Lucea; prvog električnog automobila te tvrtke.

No, novinar CNBC-ja je u intervjuu pitao Lamborghinijeva direktora Stephana Winkelmanna što misli o Luceu, ali je on svoj odgovor fino upakirao te izbjegao izravnu kritiku.

'Naša odluka da prijeđemo s tradicionalnog motora s unutarnjim izgaranjem na plug-in hibride bila nam je vrlo važna i uspjela je. Kad promatramo tržište, vidimo da prihvaćanje električnih automobila među našim kupcima ne raste. Stoga smo odlučili odustati od te ideje i prijeći na plug-in hibrid', rekao je Lamborghinijev šef.