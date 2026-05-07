Zna se tko je poljoprivrednik u istražnom zatvoru: Dobivao je nagrade

Među 20-ak osumnjičenih za primanje i davanje mita, subvencijske prijevare, krivotvorenje dokumentacije i zloporabu položaja i ovlasti s ciljem dobivanja poticaja iz fondova EU-a, dvojica su zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, završila u istražnom zatvoru, kako je tražio EPPO.

Riječ je o Zdravku Planincu, voditelju sisačke podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), ali i jednom poljoprivredniku. Index doznaje da je riječ o Željku Mirosavljeviću. Navodno je upravo on bio glavni akter svih malverzacija.