Zna se tko je poljoprivrednik u istražnom zatvoru: Dobivao je nagrade

Željko Mirosavljević je vlasnik tvrtke Korina proizvodnja te član Povjerenstva za komasaciju. Dobitnik je plakete 'Zlatna kuna' 2016. godine, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomil Majdak je ustvrdio da je njegovo poljoprivredno gospodarstvo - uzorno
Među 20-ak osumnjičenih za primanje i davanje mita, subvencijske prijevare, krivotvorenje dokumentacije i zloporabu položaja i ovlasti s ciljem dobivanja poticaja iz fondova EU-a, dvojica su zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, završila u istražnom zatvoru, kako je tražio EPPO.
Riječ je o Zdravku Planincu, voditelju sisačke podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), ali i jednom poljoprivredniku. Index doznaje da je riječ o Željku Mirosavljeviću. Navodno je upravo on bio glavni akter svih malverzacija.
Nagrađivani poljoprivrednik
Inače, riječ je o jednom od vodećih poljoprivrednih proizvođača u Novskoj i vlasniku tvrtke Korina proizvodnja. Do prije desetak godina bavio se mljekarstvom, da bi prešao na ratarstvo i tov junadi.
Uz to, on je član i Povjerenstva za komasaciju, odnosno okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta. Stoga je zanimljivo da je Gospodarski list prije dvije godine pisao kako Mirosavljević ima 400 hektara vlastite zemlje, ali i 1300 hektara državnog zemljišta na kojem uzgaja žitarice, kukuruz, pšenicu, uljanu repicu, soju i lucernu.
Županijska gospodarska komora Sisak dodijelila mu je 2016. godine plaketu "Zlatna kuna", a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomil Majdak, prilikom posjeta njegovu imanju 2020. godine ustvrdio je: "Ovo je jedno uzorno poljoprivredno gospodarstvo".