Dvojica iza rešetaka zbog prijevara s poljoprivrednim subvencijama

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor za dvoje osumnjičenika u aferi s poticajima za poljoprivredu
Istražni zatvor je određen voditelju sisačke podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Zdravku Planincu, te jednom poljoprivredniku, doznaje 24sata. Sudac Županijskog suda u Zagrebu postupio je po nalogu EPPO-a.
"Nakon jučerašnje akcije u dva kaznena predmeta Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za određivanje u jednom od ta dva kaznena predmeta, protiv dvojice okrivljenika. U odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i za drugog okrivljenika od opasnosti utjecaja na svjedoke.
Nakon današnjeg ročišta sudac istrage se složio s prijedlogom i odredio istražni zatvor po navedenim osnovama. Preostaje utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku", rekao je delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
Lažni računi za gnojivo
Podsjetimo, policija je po nalogu EPPO-a uhitila 21 osumnjičenog za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijsku prijevaru te krivotvorenje isprava u sklopu zločinačkog udruženja.
Oni se terete da su umjetno povećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registrima te krivotvorili dokumentaciju kojom se dokazivalo bavljenje poljoprivredom.
Među spornim dokumentima navode se lažni računi za prodaju stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize tla, koje su bile priložene zahtjevima za europska sredstva. Na taj su način, prema sumnjama EPPO-a, pojedini poljoprivrednici pokušavali doći do potpora na koje nisu imali pravo.
Prema dosad prikupljenim dokazima, osumnjičeni su pokušali nezakonito dobiti oko 670.000 eura europskih potpora. Od tog iznosa isplaćeno je oko 357.000 eura. EPPO navodi i da su članovi zločinačkog udruženja za svoje usluge primili najmanje 36.000 eura mita.