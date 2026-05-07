Dvojica iza rešetaka zbog prijevara s poljoprivrednim subvencijama

Istražni zatvor je određen voditelju sisačke podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Zdravku Planincu, te jednom poljoprivredniku, doznaje 24sata. Sudac Županijskog suda u Zagrebu postupio je po nalogu EPPO-a.

"Nakon jučerašnje akcije u dva kaznena predmeta Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za određivanje u jednom od ta dva kaznena predmeta, protiv dvojice okrivljenika. U odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i za drugog okrivljenika od opasnosti utjecaja na svjedoke.

Nakon današnjeg ročišta sudac istrage se složio s prijedlogom i odredio istražni zatvor po navedenim osnovama. Preostaje utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku", rekao je delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.