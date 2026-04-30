Tuapse

Ruski grad suočava se s otrovnim posljedicama napada na rafineriju

Bi. S. / Hina

30.04.2026 u 20:37

Izvor: Profimedia / Autor: Maria Chalaya / Zuma Press / Profimedia
Stanovnicima ruskog lučkog grada Tuapsea naređeno je da ne piju vodu iz slavine, a škole su ostale zatvorene, dok se vlasti bore s otrovnim posljedicama trećeg ukrajinskog napada dronom na rafineriju nafte u tom gradu ovog mjeseca

Čitavo područje je pod izvanrednim stanjem od utorka, kada je napad izazvao veliki požar u postrojenju, prekinuvši proizvodnju i ispustivši mrlje nafte u vode uz obalu Crnog mora.

Požar je ugašen u četvrtak ujutro, rekao je lokalni guverner. Plaže su poprskane naftom, a zrak i vodeni putovi su zagađeni.

Radnici hitnih službi raspoređeni su kako bi očistili pet novootkrivenih dijelova obale zagađenih naftom, priopćila je regionalna radna skupina. Navodi se da su u gradu očistili 12.600 kubičnih metara kontaminiranog materijala, navodi se.

Nadzorno tijelo za sigurnost potrošača Rospotrebnadzor savjetovalo je stanovnicima da ograniče vrijeme provedeno na otvorenom i drže prozore zatvorenima zbog povišene razine benzena u zraku.

Lokalne zdravstvene vlasti pozvale su stanovnike da konzumiraju samo vodu u bocama te izbjegavaju piće iz slavina i prirodnih izvora kao mjeru opreza. Proslave svibanjskih blagdana također su otkazane.

Zabrinutost mještana

Mjere su potaknule neke stanovnike da izraze zabrinutost na internetu i dovedu u pitanje uvjeravanja vlasti da je situacija pod kontrolom.

'Što kažete da dođe u posjet i proba naš svježi zrak?', komentirala je jedna osoba video isječak čelnice Rospotrebnadzora Ane Popove, koja kaže da situacija ne predstavlja zdravstveni rizik.

Ukrajinski dronovi u srijedu su pogodili rafineriju nafte u blizini ruskog grada Perma, što je drugi uzastopni napad na naftna postrojenja u tom području na Uralu.

Napadi pokazuju plan Kijeva da posljednjih tjedana pojača pritisak unutar Rusije, s ciljem uništavanja rafinerija nafte, skladišta i luka te osakaćivanja najvećeg izvora financiranja Moskve za rat u Ukrajini, budući da su globalne cijene porasle zbog rata s Iranom.

Ukrajina pak tvrdi da ruske snage već mjesecima napadaju ukrajinska energetska postrojenja, uzrokujući velik broj žrtava i prekidajući opskrbu strujom i grijanjem tisuće stanovnika tijekom zimskih mjeseci.

