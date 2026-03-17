Zagrebački kvartovi pod povećalom: Gdje je najviše kriminala, a gdje najmanje

Zagrebačka policija objavila je izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području svoje nadležnosti za 2025. godinu, a lani je zabilježeno 11.890 kaznenih djela, 6021 prometna nesreća te 13.355 prekršaja protiv javnog reda i mira

Policija navodi da je u odnosu na godinu prije kriminalitet manji za 249 djela, odnosno 2,1 posto, a stopa razriješenosti iznosi 64,6 posto, što je povećanje od 3,3 posto. Istodobno je zabilježeno 4,4 posto više prekršaja protiv javnog reda i mira, 13,3 posto manje smrtno stradalih osoba u prometu te 5,1 posto manje prometnih nesreća. Najmanje kaznenih djela u zadnjih 20 godina U izvješću se ističe da je lani zabilježen najmanji broj kaznenih djela u posljednjih 20 godina, kao i najviša stopa razriješenosti u tom razdoblju. Opći kriminalitet manji je za 4,1 posto, a posebno se naglašava pad kaznenih djela protiv imovine, uključujući teške krađe, provale, krađe u domovima, razbojništva i otuđenja motornih vozila. 'Ovo je važna činjenica jer je riječ o kriminalitetu koji utječe na subjektivan osjećaj sigurnosti građana i čini 87,8 posto ukupnog kriminaliteta', navodi policija.

Zabilježen je i pad organiziranog kriminaliteta za 23,3 posto, kibernetičkog kriminaliteta za 22,9 posto te kaznenih djela u cestovnom prometu za 13 posto. S druge strane, porast je zabilježen u gospodarskom kriminalitetu, za 59,6 posto, te u području zlouporabe droga, za 76,7 posto. Svih devet policijskih postaja bilježi povećanje stope razriješenosti kaznenih djela. Najviše kriminala u Novom Zagrebu - zapad Po gradskim četvrtima najviše prijavljenih kaznenih djela bilo je u Novom Zagrebu – zapad (1274), zatim na Trešnjevci – sjever (977) i Peščenici (937), a najmanje ih je bilo u Brezovici (55). Najveća stopa razriješenosti zabilježena je na Črnomercu (41,4 posto) i Trnju (30,7 posto).

Podaci o provalama pokazuju da je najviše provala u stanove zabilježeno u Maksimiru (67), Novom Zagrebu – zapad (48) i Gornjem gradu – Medveščaku (42). Provale u vozila najčešće su u Peščenici (73), Novom Zagrebu – istok (42) i na Trnju (36). Trgovine su najčešće bile na meti na Trešnjevci – sjever (19), ugostiteljski objekti na Trnju i Trešnjevci – jug (po 18), a ostali objekti najviše u Novom Zagrebu – zapad (110). Krađe i teške krađe dominiraju Prema strukturi kaznenih djela, najviše je bilo krađa (2953) i teških krađa (2243), a slijede prijetnje (651) i povrede djetetovih prava (600). Stopostotna razriješenost zabilježena je kod prijetnji, povrede djetetovih prava, nasilja u obitelji, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nametljivog ponašanja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, tjelesnih ozljeda, prijevare u gospodarskom poslovanju, utaje poreza i nasilničkog ponašanja. Najniža razriješenost zabilježena je kod krađa (24 posto) i teških krađa (32 posto). Za 7686 razriješenih kaznenih djela evidentirano je 3626 počinitelja, od čega je 255, odnosno sedam posto, maloljetnika. Tijekom godine zabilježeno je 10.436 kaznenih djela općeg kriminaliteta, što čini 87,8 posto ukupnog kriminaliteta i predstavlja pad od 4,1 posto, a razriješeno je 6346 djela ili 60,8 posto. U tu skupinu ulaze kaznena djela protiv života i tijela, spolne slobode, djece i obitelji, imovine, okoliša i opće sigurnosti. Kaznena djela protiv života i tijela smanjena su za 5,8 posto, a razriješeno je 94,2 posto slučajeva. Zabilježeno je 12 ubojstava i 17 pokušaja ubojstva, a svi slučajevi su razriješeni. Evidentirano je i 185 kaznenih djela protiv spolnosti, a od toga 50 silovanja i dva pokušaja silovanja. Sva silovanja su razriješena, a jedan pokušaj od dva njih nije. Porast maloljetničkog kriminala Kaznena djela koja su počinila djeca porasla su za 21 posto, odnosno za 75 djela, čime se nastavlja porast promatrano u petogodišnjem razdoblju. Među počiniteljima 89,1 posto čine osobe u dobi od 14 do 18 godina.