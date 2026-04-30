Brodogradilište Viktor Lenac pretrpjelo ogromnu štetu: Zbog prevare 'isparili' milijuni?

Riječ je o slučaju koji se dovodi u vezu s kibernetičkom prevarom, o kojoj su se prve informacije pojavile još u ožujku, piše Novi List.

Što se to točno dogodilo, još je predmet istrage koja je u tijeku. S druge strane, 'Viktor Lenac' kao dioničko društvo izlistano na Zagrebačkoj burzi u obvezi je izvjestiti investicijsku javnost odnosno izaći s financijskim pokazateljima poslovanja u sklopu redovnih kvartalnih i godišnjih izvješća.

U računu dobiti i gubitka za prva tri mjeseca ove godine evidentiran je minus od 7,45 milijuna eura. Posebno se ističe stavka ‘ostali poslovni rashodi’, gdje je zabilježeno čak 8,99 milijuna eura – znatno više nego lani, kada je taj iznos bio tek simboličan.