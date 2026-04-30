Brodogradilište Viktor Lenac pretrpjelo ogromnu štetu: Zbog prevare 'isparili' milijuni?

Iz financijskog izvješća za prvi kvartal podosta je razvidno kako je brodogradilište Viktor Lenac pretrpjelo veliku štetu povezanu s neovlaštenim transakcijama, koja doseže gotovo devet milijuna eura
Riječ je o slučaju koji se dovodi u vezu s kibernetičkom prevarom, o kojoj su se prve informacije pojavile još u ožujku, piše Novi List.
Što se to točno dogodilo, još je predmet istrage koja je u tijeku. S druge strane, 'Viktor Lenac' kao dioničko društvo izlistano na Zagrebačkoj burzi u obvezi je izvjestiti investicijsku javnost odnosno izaći s financijskim pokazateljima poslovanja u sklopu redovnih kvartalnih i godišnjih izvješća.
U računu dobiti i gubitka za prva tri mjeseca ove godine evidentiran je minus od 7,45 milijuna eura. Posebno se ističe stavka ‘ostali poslovni rashodi’, gdje je zabilježeno čak 8,99 milijuna eura – znatno više nego lani, kada je taj iznos bio tek simboličan.
Upravo ta razlika upućuje na razmjere štete nastale u sumnjivim transakcijama.
Istraga traje
Iz kompanije su potvrdili da su krajem ožujka otkrivene nepravilnosti te da je podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja.
Iako postoji polica osiguranja, stvarna primjenjivost pokrića i opseg eventualne naplate trenutno se procjenjuju. Stoga je, iz načela opreza, 'Viktor Lenac' za nastalu štetu teretio rashode poslovanja, zbog čega koncem ožujka iskazuje ukupan gubitak u visini 7,4 milijuna eura, navodi se u popratnom obrazloženju izvješća .
Uprava smiruje situaciju
Unatoč velikom udarcu, predsjednik Uprave Luka Hrboka tvrdi da poslovanje nije ugroženo. Ističe da brodogradilište uredno podmiruje obveze i nastavlja s realizacijom ugovorenih poslova.
'Kao i dosad, sve svoje obveze izvršavamo u rokovima dospijeća zahvaljujući zadržanoj dobiti koju je brodogradilište ostvarilo u proteklim godinama. Svi ugovoreni poslovi odrađuju se u skladu s ugovornom dinamikom i rokovima, to su za brodogradilište dobri projekti, a do kraja godine očekujemo još takvih poslova, poručio je Hrboka za Novi list.
Dio gubitka već je ublažen dobiti iz redovnog poslovanja, a dodatnu sigurnost daju i rezerve iz dobiti koje dosežu oko 33 milijuna eura.