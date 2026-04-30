Brodogradilište Viktor Lenac pretrpjelo ogromnu štetu: Zbog prevare 'isparili' milijuni?

I.V.

30.04.2026 u 19:18

Viktor Lenac
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Iz financijskog izvješća za prvi kvartal podosta je razvidno kako je brodogradilište Viktor Lenac pretrpjelo veliku štetu povezanu s neovlaštenim transakcijama, koja doseže gotovo devet milijuna eura

Riječ je o slučaju koji se dovodi u vezu s kibernetičkom prevarom, o kojoj su se prve informacije pojavile još u ožujku, piše Novi List.

Što se to točno dogodilo, još je predmet istrage koja je u tijeku. S druge strane, 'Viktor Lenac' kao dioničko društvo izlistano na Zagrebačkoj burzi u obvezi je izvjestiti investicijsku javnost odnosno izaći s financijskim pokazateljima poslovanja u sklopu redovnih kvartalnih i godišnjih izvješća.

U računu dobiti i gubitka za prva tri mjeseca ove godine evidentiran je minus od 7,45 milijuna eura. Posebno se ističe stavka ‘ostali poslovni rashodi’, gdje je zabilježeno čak 8,99 milijuna eura – znatno više nego lani, kada je taj iznos bio tek simboličan.

Upravo ta razlika upućuje na razmjere štete nastale u sumnjivim transakcijama.

Istraga traje

Iz kompanije su potvrdili da su krajem ožujka otkrivene nepravilnosti te da je podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja.

Iako postoji polica osiguranja, stvarna primjenjivost pokrića i opseg eventualne naplate trenutno se procjenjuju. Stoga je, iz načela opreza, 'Viktor Lenac' za nastalu štetu teretio rashode poslovanja, zbog čega koncem ožujka iskazuje ukupan gubitak u visini 7,4 milijuna eura, navodi se u popratnom obrazloženju izvješća .

Uprava smiruje situaciju

Unatoč velikom udarcu, predsjednik Uprave Luka Hrboka tvrdi da poslovanje nije ugroženo. Ističe da brodogradilište uredno podmiruje obveze i nastavlja s realizacijom ugovorenih poslova.

'Kao i dosad, sve svoje obveze izvršavamo u rokovima dospijeća zahvaljujući zadržanoj dobiti koju je brodogradilište ostvarilo u proteklim godinama. Svi ugovoreni poslovi odrađuju se u skladu s ugovornom dinamikom i rokovima, to su za brodogradilište dobri projekti, a do kraja godine očekujemo još takvih poslova, poručio je Hrboka za Novi list.

Dio gubitka već je ublažen dobiti iz redovnog poslovanja, a dodatnu sigurnost daju i rezerve iz dobiti koje dosežu oko 33 milijuna eura.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poklon paket

politički sukob

najpopularnije

Još vijesti