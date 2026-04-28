Zagrebačka banka ima važnu obavijest za klijente

Iz Zagrebačke banke poručuju klijentima da budu posebno oprezni te da ne uplaćuju novac na račune navedene u porukama koje dolaze s nepoznatih brojeva. Također savjetuju da se ne postupa po uputama nepoznatih osoba, osobito kada se traže osobni podaci, bankovni podaci ili novčane uplate.

U takvim porukama najčešće navode da su izgubili mobilni uređaj, da im je telefon oštećen ili da se javljaju s novog broja, nakon čega traže hitnu uplatu novca na IBAN naveden u poruci.

'Ako primite poruku za koju smatrate da bi mogla biti stvarna, najprije nazovite osobu na broj telefona koji već imate spremljen od ranije. Na taj način možete provjeriti je li vam član obitelji doista poslao zahtjev za uplatu ili je riječ o pokušaju prijevare', naglašavaju iz banke.

Građanima se savjetuje da sumnjive poruke ne prosljeđuju dalje, da ne otvaraju eventualne poveznice te da ne odgovaraju na zahtjeve za uplatu dok ne provjere identitet osobe koja ih kontaktira. U slučaju sumnje na prijevaru, potrebno je obratiti se banci i nadležnim institucijama.

Hanfa upozorava na prijevare

Podsjetimo, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u utorak je objavila da je upoznata s prijevarama u kojima se koriste njezino ime i logotip te poručila građanima da po pitanju ulaganja preko interneta ne stupaju u odnos sa subjektima koji nemaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga u RH.

Kako navode u svom priopćenju, u posljednje vrijeme zaprimili su povećan broj upita i informacija o prijevarama tijekom navodnih online ulaganja u financijske instrumente u kojima se koriste ime i logotip Hanfe te spominju njezini djelatnici te ističu da da su upoznati s time da se ime, podaci i logotip Hanfe koriste u prijevarama, o čemu su više puta obavještavali javnost.

