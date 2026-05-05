Zadar stavlja lokote na kontejnere: Praznit će se samo kad ih stanari otključaju

Mjera se uvodi kako bi se osiguralo da zajedničke spremnike koriste isključivo stanari zgrada kojima su namijenjeni, čime se direktno utječe na red i pravedniji sustav naplate, javlja Slobodna Dalmacija.

Siva zona

Ovo je prvi put da Čistoća pokušava uvesti reda u sivu zonu odlaganja otpada. Pokazalo se naime, da velike spremnike (kontejnere) koriste i oni kojima nisu namijenjeni, a to su prije svega vlasnici obiteljskih kuća koji žive u blizini stambenih zgrada i koji imaju vlastite kante za otpad. Veliki broj njih otpad su radije odlagali u kontejnere te ih na taj način pretrpavali, dok su njihove kante ostajale prazne.