Zadar stavlja lokote na kontejnere: Praznit će se samo kad ih stanari otključaju

Zadarska Čistoća započela je s podjelom lokota i ključeva za zaštitu spremnika miješanog komunalnog otpada na javnim površinama. Evidentičari Čistoće od utorka, 5. svibnja, krenuli su s podjelom lokota i pripadajućih ključeva namijenjenih zaštiti spremnika za miješani komunalni otpad (MKO) zapremnine 1100 litara
Mjera se uvodi kako bi se osiguralo da zajedničke spremnike koriste isključivo stanari zgrada kojima su namijenjeni, čime se direktno utječe na red i pravedniji sustav naplate, javlja Slobodna Dalmacija.
Siva zona
Ovo je prvi put da Čistoća pokušava uvesti reda u sivu zonu odlaganja otpada. Pokazalo se naime, da velike spremnike (kontejnere) koriste i oni kojima nisu namijenjeni, a to su prije svega vlasnici obiteljskih kuća koji žive u blizini stambenih zgrada i koji imaju vlastite kante za otpad. Veliki broj njih otpad su radije odlagali u kontejnere te ih na taj način pretrpavali, dok su njihove kante ostajale prazne.
Čistoća poduzela prvi korak da koliko-toliko uvede reda jer će se ubuduće naplata obavljati prema broju pražnjenja spremnika. Bilo bi bolje kad bi Čistoća u svakom kvartu izgradila podzemne spremnike sa sustavom otvaranja digitalnom karticom i video nadzorom, ali to se nije dogodilo.
Zanimljivo je da bi stanari nakon svakog odlaganja otpada svoj kontejner trebali zaključati, a kontejner će se prema utvrđenom rasporedu prazniti samo kada netko od stanara otključa spremnik, čime daju znak djelatnicima Čistoće da je spremnik pun i spreman za odvoz. Dok je lokot zaključan, pražnjenje se neće obavljati. Svaki spremnik imat će bar kod i čip, pa će se točno znati kada je pražnjen i koliko puta. Kako će sustav s lokotima zaživjeti ostaje za vidjeti.