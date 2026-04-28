Od danas će u EU i laptopi morati imati jedinstveni punjač

Pravilo o jedinstvenom punjaču u Europskoj uniji proširuje se od utorka, 28. travnja i na prijenosna računala, čime završava višegodišnji zakonodavni proces kojim se nastoji pojednostaviti korištenje elektroničkih uređaja i smanjiti elektronički otpad.

Nakon što su od kraja 2024. svi mobilni telefoni, tableti i fotoaparati koji se prodaju na tržištu EU-a morali biti opremljeni USB-C priključkom, ista obveza sada vrijedi i za laptope, čime Bruxelles zatvara dugogodišnji pokušaj da se smanji elektronički otpad i pojednostavi svakodnevica milijuna korisnika. Ova promjena rezultat je dugogodišnjeg političkog pritiska, osobito iz Europskog parlamenta, koji je više od desetljeća zagovarao uvođenje univerzalnog rješenja. Kako dobrovoljni dogovori industrije nisu donijeli željene rezultate, Europska komisija je u rujnu 2021. predložila zakonodavni okvir, koji je potom formaliziran kroz Direktivu (EU) 2022/2380, kojom su izmijenjena postojeća pravila o stavljanju radijske opreme na tržište.

Dugi put do jedinstvenog punjača U raspravi u Europskom parlamentu zastupnici su isticali kako je riječ o mjeri koja istodobno donosi korist potrošačima i okolišu. Malteški izvjestitelj Alex Agius Saliba, iz kluba socijalista i demokrata, upozorio je da kratki životni ciklus uređaja generira oko 11.000 tona e-otpada godišnje samo od odbačenih ili neiskorištenih punjača, uz milijunske troškove njihova zbrinjavanja. „Najjednostavnija rješenja često su najbolja i često najpraktičnija. Jedinstveno rješenje ovakve naravi svake će nas godine poštedjeti tisuća tona e-otpada, omogućiti će ponovnu uporabu starih uređaja, bit će zgodnije za potrošače i istovremeno će nam pomoći da poštedimo okoliš i uštedimo milijune eura na godišnjoj razini“, rekao je, dodajući da će nova pravila podržavati i brzo punjenje te ostaviti prostor za tehnološki napredak, dok će potrošači i dalje moći birati žele li kupiti uređaj s punjačem ili bez njega. Sličan je naglasak stavio i bugarski europarlamentarac iz redova pučana, Andrey Kovatchev, koji je istaknuo da je „glavni motiv za donošenje ovog zakonodavnog akta olakšati svakodnevni život milijunima europskih potrošača“, podsjetivši kako se predugo čekalo da se tržište samoregulira. „Važno je da imamo standard na razini Europske unije, no cilj je da to ostvarimo i na globalnoj razini i da EU posluži kao primjer“, dodao je.

Hrvatski zastupnici također su aktivno sudjelovali u oblikovanju ove regulative. Biljana Borzan (SDP) podsjetila je da se o jedinstvenom punjaču raspravlja više od desetljeća te da je riječ o uspjehu Europskog parlamenta. „Moja prva rasprava na tu temu bila je još davne 2013., čim sam došla u Parlament. Prema mom istraživanju 92,9 posto građana Hrvatske podržava uvođenje istog punjača za male uređaje. Lijepo je ispuniti obećanje, makar taj proces trajao dugo“, rekla je. Tomislav Sokol (HDZ) pritom je istaknuo i političku težinu procesa koji je doveo do usvajanja regulative: „Put uvođenja jedinstvenog punjača nije bio lak ni jednostavan. Dugo su nas proizvođači mobilnih telefona uvjeravali da će se problem s gomilanjem punjača riješiti dobrovoljno različitim neobvezujućim mehanizmima". Lobiranje tehnoloških divova uistinu je bilo do tada neviđeno“, dodao je. Sokol procjenjuje da će se "smanjenjem punjača količina elektroničkog otpada smanjiti za oko tisuću tona godišnje, čime pokazujemo odgovorno postupanje prema okolišu.“

Jedan punjač za više uređaja U Hrvatskoj je ova europska obveza prenesena kroz Pravilnik o radijskoj opremi (NN 56/2024), kojim se detaljno uređuju tehnički zahtjevi i uvjeti za stavljanje radijske opreme na tržište, uključujući i pravila o punjenju uređaja. Pravilnikom se u nacionalno zakonodavstvo izravno preuzimaju relevantne europske direktive, uključujući i izmjene koje uvode jedinstveni punjač, a njegova provedba obuhvaća cijeli lanac, od proizvođača i uvoznika do distributera. Konkretno, tehnički dodatak pravilnika propisuje da određene kategorije uređaja, među kojima su i prijenosna računala, moraju biti opremljene USB-C priključkom koji je u svakom trenutku dostupan i operabilan, te da se mogu puniti kabelima koji odgovaraju europskoj normi za USB-C sučelje. Dodatno, za uređaje koji podržavaju veće snage punjenja uvodi se obveza kompatibilnosti s USB PD (engl. USB Power Delivery) standardom, čime se osigurava interoperabilnost različitih punjača i uređaja neovisno o proizvođaču.