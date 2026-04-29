Izišli i ostali dužni

SAD duguju više od 200 milijuna eura WHO-u: 'Još nismo ništa primili'

M.Či./Hina

29.04.2026 u 19:55

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je u srijedu da SAD još uvijek nisu platile svoje zaostale financijske obveze što je nužan preduvjet da bi se Washington mogao povući iz te UN-ove organizacije

Samo nekoliko sati nakon povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom se SAD povlače iz WHO-a.

Taj je izlazak na snazi od 22. siječnja, kaže Washington.

'Povlačenje SAD-a podliježe dvama uvjetima: prvi je obavijest koja se mora dati godinu dana unaprijed što je uvjet koji je ispunjen, a drugi je isplata zaostalih obveza', rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u sjedištu organizacije u Ženevi.

'Stoga se nadamo da će se pridržavati, ali još nismo ništa primili', izjavio je.

Sjedinjene Države još uvijek duguju 260 milijuna dolara (oko 220 milijuna eura) doprinosa za razdoblje 2024.-2025., prema podacima WHO-a.

Prošlog siječnja, američki ministar zdravstva Robert Kennedy Jr. i državni tajnik Marco Rubio optužili su WHO u zajedničkoj izjavi za brojne 'propuste tijekom pandemije covida-19', naglašavajući i da je ta organizacija 'više puta djelovala protiv interesa Sjedinjenih Država'.

U svibnju 2025., Kennedy je optužio WHO i da je pod prevelikim utjecajem Kine, rodne ideologije i farmaceutske industrije.

O pitanju povlačenja SAD-a razgovarat će se na skupštini WHO-a koja će kao i svake godine okupiti sve države članice od 18. do 23. svibnja u Ženevi.

Sjedinjene Američke Države bile su najveći donator  WHO-a.

Financijska ograničenja prisilila su WHO da revidira svoj dvogodišnji proračun za 2026.-2027. s 5,3 milijarde dolara na 4,2 milijarde dolara te da pokrene veliku reorganizaciju svog poslovanja i osoblja, s gotovo 1300 ukinutih radnih mjesta diljem svijeta.

ništa od dogovora

Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore
Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik
Magyar nakon razgovora s Von der Leyen: Europski novac uskoro stiže u Mađarsku!

