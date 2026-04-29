SAD duguju više od 200 milijuna eura WHO-u: 'Još nismo ništa primili'

Samo nekoliko sati nakon povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom se SAD povlače iz WHO-a.

Taj je izlazak na snazi od 22. siječnja, kaže Washington.

'Povlačenje SAD-a podliježe dvama uvjetima: prvi je obavijest koja se mora dati godinu dana unaprijed što je uvjet koji je ispunjen, a drugi je isplata zaostalih obveza', rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u sjedištu organizacije u Ženevi.