Njemačka do daljnjeg produžava kontrole granica

Ministar unutarnjih poslova napomenuo je kako je krajnji cilj uspostavljanje funkcionalnog migracijskog sustava na razini Europske unije koji će kontrole učiniti suvišnima. "No sve dok to nije slučaj, mi srednjoročno zadržavamo opciju kontrola na granicama", rekao je Dobrindt.

"Aktualna situacija je takva da želimo zadržati kontrole na granicama jer još uvijek bilježimo pokušaje neregularnih prelazaka njemačkih granica ", rekao je Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija, CSU) u razgovoru za javni servis ARD.

Drastično smanjen broj zahtjeva za azilom Odbio je dati okvirni datum kada bi kontrole mogle biti ukinute. Bavarski političar istodobno je obranio ustaljenu praksu protjerivanja kriminalaca u Afganistan. "Ne mogu razumjeti da tako nešto nailazi na kritike", naglasio je Dobrindt.

Od uvođenja kontrola na granicama prema Poljskoj, Češkoj, Francuskoj, Danskoj i Švicarskoj, uz ranije uvedene kontrole na granici s Austrijom iz 2015., broj zahtjeva za azilom u Njemačkoj drastično je pao.

Granične kontrole izazvale su negativne reakcije nekih susjednih zemalja, posebice Poljske, koja je recipročno uvela kontrole i pri ulasku iz Njemačke. Demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza preuzela je vlast prije godinu dana, a jedno od središnjih obećanja te vlade jest smanjenje broja ilegalnih migranata.