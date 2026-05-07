El Chapo zatražio da ga se izruči u Meksiko

U njemu navodi da želi imati ‘jednak tretman pred zakonom’ te da mu se o preostalim optužbama protiv njega sudi u domovini, piše El País.

Zatvoren u ADX Florenceu

Guzmán od 2019. izdržava kaznu doživotnog zatvora zbog krijumčarenja droge. Zatvoren je u strogo čuvanom zatvoru ADX Florence u američkoj saveznoj državi Colorado, koji se smatra jednim od najstrože čuvanih zatvora na svijetu.

U pismu, koje je sud zaprimio 1. svibnja, tvrdi da su u njegovu sudskom postupku počinjene povrede pravnog postupka. Zbog toga traži ‘pošteno postupanje’ i mogućnost povratka u Meksiko.