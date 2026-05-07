El Chapo zatražio da ga se izruči u Meksiko

Joaquín Guzmán, poznatiji kao ‘El Chapo’, bivši vođa zloglasnog kartela Sinaloa, ponovno je poslao pismo američkom sudu u kojem traži izručenje Meksiku
U njemu navodi da želi imati ‘jednak tretman pred zakonom’ te da mu se o preostalim optužbama protiv njega sudi u domovini, piše El País.
Zatvoren u ADX Florenceu
Guzmán od 2019. izdržava kaznu doživotnog zatvora zbog krijumčarenja droge. Zatvoren je u strogo čuvanom zatvoru ADX Florence u američkoj saveznoj državi Colorado, koji se smatra jednim od najstrože čuvanih zatvora na svijetu.
U pismu, koje je sud zaprimio 1. svibnja, tvrdi da su u njegovu sudskom postupku počinjene povrede pravnog postupka. Zbog toga traži ‘pošteno postupanje’ i mogućnost povratka u Meksiko.
To nije prvi put da je bivši narkobos upozorio na uvjete u zatvoru. U ranijim pismima tvrdio je da se krše njegova ljudska prava te da je izložen nečovječnim uvjetima izdržavanja kazne.
Njegova odvjetnica Mariel Colón u veljači je za meksičke medije izjavila da je Guzmán posljednjih mjeseci znatno smršavio i imao problema s ubrzanim radom srca. Prema njezinim riječima, riječ je o ‘okrutnim i protuustavnim zatvorskim uvjetima’.
El Chapo je dvaput pobjegao iz zatvora. Najpoznatiji je njegov bijeg iz zatvora Altiplano 2015. kroz više od kilometar dug, tehnički napredan podzemni tunel. Dvije godine poslije izručen je Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je osuđen na doživotni zatvor.
U međuvremenu se u Meksiku nastavlja borba za utjecaj unutar kartela Sinaloa. Vodeću ulogu preuzeli su Guzmánovi sinovi, poznati kao ‘Los Chapitos’, koji se u krvavom obračunu za nadzor nad oslabljenom kriminalnom mrežom sukobljavaju s drugim frakcijama nekoć jednog od najmoćnijih narkokartela na svijetu.