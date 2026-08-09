Voli rave, ne voli punk i ima vlastiti 'merch': Simpatičan mačak postao šef marketinga u klubu

Poznati koji svojom pojavom privlače ljude u klubove i pubove nisu ništa novo. No u britanskom Coventryju dvije lokalne zvijezde imaju četiri šape, brkove i, čini se, odličan talent za marketing

Murphy i Fargo dva su mačka koja su se pojavila na različitim gradskim lokacijama i ondje jednostavno – ostala. Danas imaju obožavatelje na društvenim mrežama, vlastiti 'merch' i ljude koji u lokale dolaze samo kako bi ih upoznali. Jedan je više tip za pub, drugi preferira koncerte, raveove i trgovine s vinilima, piše BBC. Murphy je prvi put primijećen kako živi ispod grma, izrazito mršav i očito u potrazi za nekim boljim mjestom. Pronađen je na parkiralištu puba The Old Windmill u središtu Coventryja, gdje se ubrzo udomaćio i postao miljenik gostiju. ‘Dolaze nam ljudi koji nikada prije nisu bili u pubu, ali vidjeli su ga na društvenim mrežama. Uđu i prvo pitaju: Gdje je Murphy?’, kaže Peter Dunkley iz The Old Windmilla.

Na drugom kraju grada sličnu je karijeru izgradio Fargo, nazvan po kreativnom kompleksu Fargo Village koji je odabrao za svoj dom. Redovito obilazi tamošnje trgovine i barove, druži se s gostima, a osobito rado svraća na glazbena događanja. Zaposlenici su mu otvorili i profil na Instagramu, prvotno u pokušaju da pronađu njegova vlasnika. Umjesto vlasnika, Fargo je pronašao popriličan broj obožavatelja. ‘Mnogi ljudi dolaze ovamo samo da bi vidjeli mačka. Pravi je slatkiš, svi smo se zaljubili u njega’, kaže Bernie Blossom, voditeljica bara The Box. Fargo se ondje prvi put pojavio u listopadu, tijekom proslave Noći vještica. ‘Svi smo bili ispred lokala kada se samo pojavio taj crno-bijeli mačak i počeo se družiti s nama. Sljedećih nekoliko mjeseci viđali smo ga na raveovima i kasnonoćnim događanjima u The Boxu’, prisjeća se Blossom.