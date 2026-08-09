Voli rave, ne voli punk i ima vlastiti 'merch': Simpatičan mačak postao šef marketinga u klubu

Poznati koji svojom pojavom privlače ljude u klubove i pubove nisu ništa novo. No u britanskom Coventryju dvije lokalne zvijezde imaju četiri šape, brkove i, čini se, odličan talent za marketing
Murphy i Fargo dva su mačka koja su se pojavila na različitim gradskim lokacijama i ondje jednostavno – ostala. Danas imaju obožavatelje na društvenim mrežama, vlastiti 'merch' i ljude koji u lokale dolaze samo kako bi ih upoznali. Jedan je više tip za pub, drugi preferira koncerte, raveove i trgovine s vinilima, piše BBC.
Murphy je prvi put primijećen kako živi ispod grma, izrazito mršav i očito u potrazi za nekim boljim mjestom. Pronađen je na parkiralištu puba The Old Windmill u središtu Coventryja, gdje se ubrzo udomaćio i postao miljenik gostiju.
‘Dolaze nam ljudi koji nikada prije nisu bili u pubu, ali vidjeli su ga na društvenim mrežama. Uđu i prvo pitaju: Gdje je Murphy?’, kaže Peter Dunkley iz The Old Windmilla.
Na drugom kraju grada sličnu je karijeru izgradio Fargo, nazvan po kreativnom kompleksu Fargo Village koji je odabrao za svoj dom. Redovito obilazi tamošnje trgovine i barove, druži se s gostima, a osobito rado svraća na glazbena događanja. Zaposlenici su mu otvorili i profil na Instagramu, prvotno u pokušaju da pronađu njegova vlasnika. Umjesto vlasnika, Fargo je pronašao popriličan broj obožavatelja.
‘Mnogi ljudi dolaze ovamo samo da bi vidjeli mačka. Pravi je slatkiš, svi smo se zaljubili u njega’, kaže Bernie Blossom, voditeljica bara The Box.
Fargo se ondje prvi put pojavio u listopadu, tijekom proslave Noći vještica. ‘Svi smo bili ispred lokala kada se samo pojavio taj crno-bijeli mačak i počeo se družiti s nama. Sljedećih nekoliko mjeseci viđali smo ga na raveovima i kasnonoćnim događanjima u The Boxu’, prisjeća se Blossom.
Fargo je izbirljiv kad se radi o žanrovima
S vremenom se pokazalo da Fargo nije samo ljubitelj noćnog života nego i prilično izbirljiv glazbeni kritičar. Alun Roberts, vlasnik prodavaonice ploča Just Dropped In, kaže da ih posjećuje već više od šest mjeseci i redovito dolazi na koncerte. No neće baš svaki izvođač dobiti njegovo odobrenje.
‘Bučniji koncerti, osobito punk, nisu mu baš po volji. Voli folk i ambijentalnu glazbu, ali bubnjevi i slične stvari ne oduševljavaju ga’, kaže Roberts, dodajući da i u njegovu trgovinu ljudi dolaze samo kako bi provjerili gdje je Fargo.
Kako je mačak tijekom zime sve češće boravio u Fargo Villageu, zaposlenici su posumnjali da zapravo nema vlasnika. Pokušali su ga pronaći papirnatom ogrlicom, a Sarah Friedlos, vlasnica studija Beadlebop Design, odvela ga je i na provjeru mikročipa. Nije ga imao.
Friedlos ga otad redovito hrani. ‘Dođe ovamo, dobro se najede, odspava i onda ponovno nekamo ode’, kaže.
Mačak lijepo živi - hrane ga na više lokacija
A Fargo očito dobro zna gdje se sve poslužuje. Budući da ga hrane u prodavaonici ploča, Beadlebopu, The Boxu i na drugim mjestima, dobio je i prikladan nadimak – Six-Dinners Sid, odnosno Sid sa šest večera.
Zaposlenici sada pripremaju šalice, privjeske, grafike i bedževe s njegovim likom, a novac od prodaje namijenjen je veterinarskim troškovima i skrbi za mačka. Pregled je pokazao da je Fargo kastriran, pa pretpostavljaju da je nekada imao vlasnika.
‘U ovih šest mjeseci koliko je s nama izgleda mnogo zdravije. Tako je prijateljski raspoložen prema svima, pravo ga je zadovoljstvo imati ovdje’, kaže Jo Taylor iz Indie Marta.
Ni Murphy ne zaostaje kada je riječ o vlastitom merchu. Šalice s njegovim likom dosad su prikupile oko 80 funti za projekt Coventry Foodbank, a razmatra se i mogućnost prikupljanja donacija za britansku organizaciju za zaštitu životinja RSPCA.
Kada je stigao u The Old Windmill, Murphy nije bio ni čipiran ni kastriran, pa se pub pobrinuo za oboje. On im je, čini se, uslugu višestruko vratio. ‘Što se nas tiče, Murphy vodi naš marketing, a mi ga plaćamo hranom i smještajem. Gosti ga obožavaju’, kaže Dunkley.
A koliko je njihov četveronožni stanar u međuvremenu postao poznat, najbolje opisuje još jednom rečenicom: ‘To vam je kao da se družite s nekim tko je stvarno slavan.’