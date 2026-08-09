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Mučne scene u Sinju: Konji popadali na sliskim kamenim ulicama, snimke se šire mrežama

M.Č.

09.08.2026 u 15:38

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Facebook
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Tradicionalni obilazak Sinja i pozivanje uzvanika na Sinjsku alku danas je nakratko prekinuo neugodan prizor u samom središtu grada. Dva konja koja su vukla kočiju pala su na sinjskoj Pijaci, a snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama

Najprije je jedan od konja proklizao i završio na tlu, a nedugo potom ravnotežu je izgubio i drugi. Životinje su se pokušavale podignuti, no zbog skliske podloge nisu odmah uspijevale stati na noge te su neko vrijeme ostale ležati.

Okupljeni su im pokušali pomoći na nekoliko načina, među ostalim pridržavanjem i povlačenjem za rep. Prizor je izazvao zabrinutost građana i posjetitelja koji su se zatekli u blizini.

Nakon što su se snimke proširile društvenim mrežama, uslijedile su brojne ljutite reakcije. Dio korisnika kritizirao je način na koji se konjima pokušavalo pomoći da ustanu, izražavajući pritom zabrinutost za dobrobit životinja.

Prema onome što se može vidjeti na snimkama, incident je na kraju prošao bez težih posljedica.

Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
  • Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
  • Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
  • Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
  • Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
  • Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku
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Dolazak uzvanika na 311. Sinjsku alku Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic

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Mučne scene u Sinju: Konji popadali na sliskim kamenim ulicama, snimke se šire mrežama

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