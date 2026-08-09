STABLO PUKLO KOD KORJENA

Novi detalji: Bor visok 13,5 metara pao na osmero kupača, među njima i na troje djece

M.Č.

09.08.2026 u 16:39

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic
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Osmero hrvatskih i čeških državljana, među kojima troje djece, lakše je ozlijeđeno kada je u nedjelju na plaži ispred hotela Crikvenica na njih pao bor, a nakon pregleda svi su otpušteni iz KBC-a Rijeka, doznaje se od primorsko-goranske policije

Bor visok 13,5 metara pao je danas oko 11,10 sati nakon što je stablo puklo kod korijena. Pod njim su se našla četiri hrvatska i četiri češka državljana, među kojima dvoje djece iz Hrvatske i jedno iz Češke.

Svi su se uspjeli izvući ispod stabla prije dolaska policije i drugih žurnih službi. Zadobili su površinske rane i ogrebotine te su preventivno prevezeni u KBC Rijeka, odakle su nakon pregleda otpušteni.

Materijalne štete nije bilo.

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Što je dovelo do pada stabla?

Crikveničko komunalno društvo Eko-Murvica izrazilo je žaljenje zbog događaja i najavilo da će u suradnji sa stručnjacima i nadležnim službama utvrditi okolnosti koje su dovele do pada stabla.

Riječ je o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijen. Iz Eko-Murvice navode da na stabilnost zrelih stabala može utjecati više čimbenika, među kojima su dugotrajna suša te karakteristike tla i terena.

Plaža se nalazi na nasipanom terenu

Plaža Balustrada nalazi se na nasipanom terenu, što također može utjecati na stabilnost korijena, navodi komunalno društvo.

Nakon ovog događaja Eko-Murvica najavila je dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama kako bi se utvrdilo postoje li stabla za koja su potrebne dodatne stručne procjene ili mjere.

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