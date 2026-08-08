Šef sindikata strojovođa otkrio uzrok sudara vlakova: 'Iz zasad nepoznatog razloga...'

Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić tvrdi da je jedan od vlakova prošao kroz znak stoj na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu

U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, teško je ozlijeđeno šest, a lakše 14 osoba. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak. Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.

Neslužbene informacije Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je kako se provode dvije istrage. DORH i policija provode očevid, a Agencija za istraživanje nesreća obavlja tehničku istragu. Ključan je trag prema uzroku dao predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić. "Ono što smo mi vidjeli kada smo došli na mjesto događaja, a to je bilo neposredno nakon nesreće, bili smo u kolodvoru Gradec iz kojeg je otpremljen putnički vlak koji se u konačnici sudario s teretnim vlakom. Prema neslužbenim informacijama i prema stanju signalno-sigurnosnog uređaja, došlo je do prolaska teretnog vlaka kroz signalni znak "stoj" u kolodvoru Sveti Ivan Žabno, iz za sada nepoznatog razloga, što je bio izravan uzrok nesreće", rekao je Grbešić za RTL Danas.

Sudar vlakova kod Križevaca Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL







+14 Sudar vlakova kod Križevaca Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

Pitanje sigurnosti Ipak, detalje koji bi doveli do prolaska vlaka "kroz crveno", nije mogao otkriti. Tako se ne zna pri kojoj su se brzini vlakovi sudarili. "Najveća dopuštena brzina na ovoj dionici je 120 kilometara na sat. Srećom, tu je jedno stajalište na kojem je putnički vlak stao prije nego što se ponovno pokrenuo, pa pretpostavljam da je brzina samog udara bila značajno manja od te brzine. Inače bismo govorili o katastrofi", dodao je sindikalac.

Posljedice sudara vlakova kod Križevaca Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







+5 Posljedice sudara vlakova kod Križevaca Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek