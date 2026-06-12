NOVO ISTRAŽIVANJE

Razbijena raširena zabluda o suživotu s mačkama i alergijama

Ma.Č.

12.06.2026 u 22:42

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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Mačke se godinama nalaze među najčešće spominjanim okidačima alergijskih i respiratornih tegoba, no novo istraživanje dovodi u pitanje neke uvriježene pretpostavke. Izloženost mačjim alergenima vrlo je česta čak i izvan doma, otkrilo je istraživanje

Astma je jedan od najčešćih razloga hospitalizacije djece, a među poznatim čimbenicima rizika nalaze se onečišćenje zraka, pušenje, virusne infekcije u djetinjstvu, pretilost te alergije poput ekcema ili peludne hunjavice. Neki pacijenti navode da im kontakt sa životinjskom dlakom i peruti može potaknuti napadaje astme, no dosadašnji klinički dokazi za takvu povezanost bili su ograničeni.

Novo istraživanje sugerira da život u kućanstvu s mačkom ne dovodi do težih simptoma ni lošijih zdravstvenih ishoda kod onih koji imaju astmu i alergije, pokazuje novo istraživanje provedeno na više od 30.000 djece, prenosi Independent.

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Dvije godine analize i praćenja

'U ovoj nacionalnoj studiji djece s astmom i alergijama u Švedskoj pokazali smo da su ona koja žive s mačkom imala jednaku težinu bolesti, sličnu učestalost pogoršanja, razinu kontrole astme i plućnu funkciju kao i djeca koja ne žive s mačkama', rekla je Resthie R. Putri, jedna od autorica rada objavljenog u časopisu Frontiers in Allergy.

Istraživanje je obuhvatilo 30.277 djece u dobi od četiri do 17 godina kojima je dijagnosticirana astma ili alergijska bolest dišnih putova. Sudionici su praćeni više od dvije godine, a analizirani su podaci o dijagnozama, hitnim bolničkim prijemima, terapiji i rezultatima testova plućne funkcije.

Otprilike jedno od desetero djece živjelo je u kućanstvu s najmanje jednom mačkom, ali analiza nije pokazala značajnu povezanost između izloženosti tim životinjama i ishoda povezanih s astmom.

Mačji alergeni su vrlo rašireni

Umjerena do teška astma zabilježena je kod 10 posto djece koja su živjela s mačkama, ali i kod jednakog udjela djece koja nisu imala te životinje u kućanstvu. Pogoršanja bolesti također su bila gotovo jednako česta u obje skupine.

'Jedno od mogućih objašnjenja jest činjenica da su mačji alergeni vrlo rašireni, čak i izvan doma', rekla je Putri i zaključila: 'Djeca koja nemaju mačku kod kuće i dalje mogu biti izložena alergenima u zajedničkim prostorima poput škole ili javnog prijevoza. To bi moglo objasniti zašto nismo pronašli značajne razlike među skupinama.'

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