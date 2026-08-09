Drama na Sinjskoj alci: Bulj odbio sjesti u svečanu ložu, alkarski vojvoda ga prozvao

„Cijeli dan proveli smo s čelništvom Viteškog alkarskog društva, s mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj Alci, ovdje u Sinju i da još jednom svi zajedno proživimo ovu lijepu, više od 300 godina staru tradiciju Cetinskog kraja“ , rekao je.

Plenković je rekao da mu je drago što je ponovno u Sinju i Cetinskoj krajini te svim alkarima poželio uspjeh, pohvalivši organizaciju Alke.

Plenković: Vlada "od srca" podržava Alku, Bulj: Danas će se slikati, a ukinuli rodilište

Istaknuo je da Vlada vodi politiku ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva te da će nastaviti ulaganja u Sinj i Cetinsku krajinu. Govoreći o Alci, rekao je da je Vlada „od srca podržava“, podsjetivši da je još kao europski parlamentarac organizirao prijam za alkare u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

„Mislim da se to jedinstvo u podršci ovoj tradiciji osjeća u svim krajevima Hrvatske“, rekao je Plenković.

Bulj prozvao Vladu, odbio sjesti u svečanu ložu

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj Alku je nazvao dijelom identiteta Sinjana i Cetinjana te poveznicom domoljublja, vjere i tradicije, ali je kritizirao državni vrh zbog zdravstvene politike prema Cetinskom kraju.

"Danas će se 'slikavati' s alkarima i u svečanoj loži oni koji su ukinuli rodilište i koji su doslovno uništili zdravstvene usluge", rekao je Bulj.

„Prošli su brojni okupatori kroz Sinj, od Turaka do danas, međutim nikad nije ukinuto rodilište. Rađanje i Alka značajni su ne samo za Sinj i Dalmaciju nego za Hrvatsku, za naš identitet“, rekao je.

Poručio je da je njegov „amanet“ braniti pravo da se djeca iz Cetinskog kraja rađaju u Sinju, a ne u Splitu ili drugdje, te zatražio otvaranje opće bolnice. „Kad vole toliko Alku, neka nam otvore opću bolnicu“, rekao je Bulj, dodajući da Sinju trebaju i brza cesta te druga obećana ulaganja.

Odluka sinjskog gradonačelnika Mire Bulja bila je očita i nakon što je alkarsko nadmetanje već počelo. U svečanoj loži ostalo je prazno mjesto predviđeno za njega, između predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipe Jukića i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, javlja Večernji.

Buljev izostanak nije prošao bez komentara. Alkarski vojvoda Marijo Šušnjara spomenuo ga je u svom tradicionalnom govoru, uz kratku poruku: ‘Pozdrav i gradonačelniku Miri Bulju, ma gdje bio!’, rekao je Šušnjara.

Grmoja: Populist znači biti uz narod, a ne trovati ga; Hajdaš Dončić: SDP i kritizira i nudi rješenja

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da njegova politička opcija politiku ne shvaća kao „pozornicu i teatar“, nego kao služenje građanima, te je u Sinj došao dati podršku Bulju. Istaknuo je da Sinj, prema njegovim riječima, ima najniži porez u Hrvatskoj, najveće plaće, besplatne vrtiće i pozitivan demografski trend.

Najavio je da će se na jesen baviti temama koje „muče narod“, poručivši da ne žele izmišljati teme nego slušati građane.

„Populist znači biti blizu narodu, osluškivati narod, a ne trovati narod“, rekao je Grmoja te predložio HDZ-u slogan za iduće izbore: „Što nismo prodali, to smo otrovali“.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da se Bulja, kao gradonačelnika, treba poštovati te da osobne tenzije na svečane dane treba staviti u drugi ili treći plan. „Još uvijek živimo u parlamentarnoj demokraciji“, rekao je Hajdaš Dončić.

Govoreći o političkom djelovanju, najavio je da će SDP biti aktivan na terenu i nuditi konkretna rješenja, istaknuvši da ne voli stranke koje samo kritiziraju. „SDP je stranka koja i kritizira, ali nudi rješenja“, rekao je.

Na pitanje o suradnji s Mostom poručio je da svaka stranka ima svoj program te da želi da SDP sluša ljude i udruge i otkriva anomalije. „U konačnici će na parlamentarnim izborima vjerojatno biti samo jedna priča: ili mi ili mafija“, rekao je Hajdaš Dončić.