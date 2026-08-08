Plenković o posjetu Zelenskog Beogradu: 'Srbija se uvijek nalazi na prekretnici'

Posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji nije promakao niti premijeru Andreju Plenkoviću koji je podsjetio na koje sve načine Hrvatska pomaže Ukrajini
Premijer Andrej Plenković nalazi se zajedno s nekolicinom ministara u Metkoviću, gdje se održava tradicionalni Maraton lađa.
"Vjerujem da će Maraton lađa popularizirati ovu tradiciju koja se proširila po Hrvatskoj, što je sjajno. Vidim da se Zagreb bori za petu titulu zaredom, ali i domaće ekipe su dobre", spomenuo je Plenković.
Među brojnim temama koje je komentirao, osvrnuo se i na posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji. Na upit novinara znači li to da je Srbija na prekretnici te da će se okrenuti eurointegracijama premijer je kratko poručio:
"Srbija se uvijek nalazi na prekretnici", a potom i dodao:
Bezrezervna podrška Ukrajini
"Mi Ukrajinu podržavamo bezrezervno i bez fige u džepu. Ukrajinski ranjenici se liječe u hrvatskim bolnicama, ukrajinska djeca dolaze na ljetovanje na našu jadransku obalu. Dali smo i nekoliko paketa pomoći", rekao je Plenković.
No, dodao je da je u svemu tome najvažniji razvoj domaćih kompanija.
"Naše obrambene kompanije su postigle suradnju, prije svega mislim na DOK-ING i Orqu, koje su se specijalizirale u razvoju bespilotnih sustava koji su postali vrlo važni u ratovanju", zaključio je premijer.