Plenković o posjetu Zelenskog Beogradu: 'Srbija se uvijek nalazi na prekretnici'

Posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji nije promakao niti premijeru Andreju Plenkoviću koji je podsjetio na koje sve načine Hrvatska pomaže Ukrajini

Premijer Andrej Plenković nalazi se zajedno s nekolicinom ministara u Metkoviću, gdje se održava tradicionalni Maraton lađa. "Vjerujem da će Maraton lađa popularizirati ovu tradiciju koja se proširila po Hrvatskoj, što je sjajno. Vidim da se Zagreb bori za petu titulu zaredom, ali i domaće ekipe su dobre", spomenuo je Plenković.

Među brojnim temama koje je komentirao, osvrnuo se i na posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji. Na upit novinara znači li to da je Srbija na prekretnici te da će se okrenuti eurointegracijama premijer je kratko poručio: "Srbija se uvijek nalazi na prekretnici", a potom i dodao:

Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+16 Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL