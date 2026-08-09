Gliser se nasukao kod Krka: Ozlijeđeno je dvoje hrvatskih državljana

Dvoje hrvatskih državljana ozlijeđeno je u pomorskoj nesreći kod otoka Krka, gdje je brza brodica udarila u jugozapadnu obalu između plaža Sveta Fuska i Torkul, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci.
Dojava o nesreći zaprimljena je u subotu nešto prije ponoći. Ozlijeđeni su evakuirani s brodice, nakon čega ih je ekipa Hitne pomoći Krk prevezla u riječki KBC.
Prema rezultatima preliminarnog očevida, riječ je o gliseru dugom 9,26 metara koji plovi pod hrvatskom zastavom, a u vlasništvu je hrvatskog državljanina. U udaru mu je oštećen pramčani dio, no nije došlo do prodora mora u plovilo.
Nije zabilježeno ni onečišćenje mora i morskog okoliša. Očevid i daljnje istražne radnje nastavljaju Lučka kapetanija Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska, a brod će biti uklonjen o trošku vlasnika.
Ovo nije bila jedina intervencija na tom području tijekom vikenda. U petak i subotu, u akcijama koordiniranima između Nacionalne središnjice, Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava, iz mora su spašene još četiri osobe.
Dvije osobe na kajaku bura je iz uvale Voz na Krku nosila prema otvorenom moru. U još dva odvojena slučaja spašene su osobe na SUP-ovima. Jedna je zbog udara bure otplutala prema pučini ispred Njivica, dok je drugu vjetar nosio od mjesnog kampa kod Klenovice.