Gliser se nasukao kod Krka: Ozlijeđeno je dvoje hrvatskih državljana

Dojava o nesreći zaprimljena je u subotu nešto prije ponoći. Ozlijeđeni su evakuirani s brodice, nakon čega ih je ekipa Hitne pomoći Krk prevezla u riječki KBC.

Prema rezultatima preliminarnog očevida, riječ je o gliseru dugom 9,26 metara koji plovi pod hrvatskom zastavom, a u vlasništvu je hrvatskog državljanina. U udaru mu je oštećen pramčani dio, no nije došlo do prodora mora u plovilo.

Nije zabilježeno ni onečišćenje mora i morskog okoliša. Očevid i daljnje istražne radnje nastavljaju Lučka kapetanija Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska, a brod će biti uklonjen o trošku vlasnika.