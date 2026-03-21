'SINDIKALNO PROLJEĆE'

U podne na Europskom trgu prosvjed šest sindikata, upozoravaju na nekoliko problema

I.H./Hina

21.03.2026 u 09:00

U podne u Zagrebu počinje prosvjed sindikata
U podne u Zagrebu počinje prosvjed sindikata
Šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, održat će u subotu u podne na zagrebačkom Europskom trgu prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće" zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima

Sindikati upozoravaju da je Vlada sama odlučila o osnovici plaće za 2026. i da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru koji regulira visinu plaće svih zaposlenih u javnim službama te da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Tvrde i da Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima zbog kojih su prosvjetari u proteklih godinu i pol nekoliko puta prosvjedovali i štrajkali. Podsjećaju da je kroz pregovore trebala je biti ugovorena i naknada za prehranu, ali ni to se nije dogodilo.

Vlada želi određivati stvari samostalno i jednostrano i nema razumijevanja za interese svojih zaposlenika u javnim službama i zato pozivamo na prosvjed, poručuju sindikati.

Na prosvjed ih motivira i sam premijer Andrej Plenković za kojeg kažu da se više puta osvrnuo na najavu prosvjeda s visoka docirajući o porastu osnovice plaće od 50 posto. Na prosvjedu će se čuti koliko je u tih devet godina na koje se poziva poskupilo gorivo, kruh i potrošačka košarica pa će biti jasno da ono što premijer predstavlja kao velebne uspjehe su zapravo neuspjesi, tvrde sindikati.

Najavljeno 'Sindikalno proljeće'
Najavljeno 'Sindikalno proljeće'

Za prosvjed i iskazivanje nezadovoljstva ima puno razloga, ističu sindikalci i najavljuju dolazak sudionika na prosvjed iz svih hrvatskih županija i Zagreba.

Također pozivaju građane i sve koji imaju potrebu iskazati nezadovoljstvo i podržati nezadovoljne te prozvati odgovorne da se solidariziraju. Najavljuju i da će vrlo jasno imenovati krivca za njihove probleme i iznijeti argumente kako bi Vladu doveli  pred pregovarački stol i počeli rješavati probleme.

Prosvjedni skup uz Školski sindikat Preporod organiziraju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikat zaposlenih u kulturi i Sindikat Zajedno.

Podršku prosvjedu najavili su Hrvatsko novinarsko društvo i Udruga NOVISS - Nova vizija socijalne skrbi.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako nema razloga za sindikalne prosvjede, kao niti za štrajk, ističući kako plaće zaposlenih u obrazovanju i znanosti nisu nikada rasle kao za vrijeme vlada premijera Andreja Plenkovića.

