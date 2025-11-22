Trump: Prijedlog za Ukrajinu nije moja konačna ponuda

Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".

"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.