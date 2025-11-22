Trump: Prijedlog za Ukrajinu nije moja konačna ponuda

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda
Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".
"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.
Europski i drugi zapadni čelnici nastojali su usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.
U petak je predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da Ukrajina stoji pred izborom - izgubiti svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Washingtona - u vezi s mirovnim planom. Pozvao je Ukrajince na jedinstvo i rekao da nikada neće izdati Ukrajinu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješenje sukoba, ali Moskva bi se mogla protiviti nekim prijedlozima u planu, koji zahtijeva povlačenje njihovih snaga iz nekih područja koja su zauzele.