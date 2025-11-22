traženje mira

Trump: Prijedlog za Ukrajinu nije moja konačna ponuda

V. B./Hina

22.11.2025 u 21:14

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: NATHAN HOWARD / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda

Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".

"Rat mora završiti na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Europski i drugi zapadni čelnici nastojali su usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.

U petak je predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da Ukrajina stoji pred izborom - izgubiti svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Washingtona - u vezi s mirovnim planom. Pozvao je Ukrajince na jedinstvo i rekao da nikada neće izdati Ukrajinu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješenje sukoba, ali Moskva bi se mogla protiviti nekim prijedlozima u planu, koji zahtijeva povlačenje njihovih snaga iz nekih područja koja su zauzele.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nužna poboljšanja

nužna poboljšanja

EU i Velika Britanija sudjelovat će u pregovorima oko mirovnog plana za Ukrajinu
RH PRIJETI BLOKADOM

RH PRIJETI BLOKADOM

Milanović: Znamo da susjedi u Srbiji znaju puno više o nestalima nego što su dosad pokazali
NAKON GODINA

NAKON GODINA

Gasi se Brodarski institut, zaposlenici će biti proglašeni tehnološkim viškom

najpopularnije

Još vijesti