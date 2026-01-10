DHMZ OGLASIO METEOALARM

'Ljuta' zima vlada zemljom: Najavljen nov snijeg i bura, nekima će biti jako hladno

M.Č.

10.01.2026 u 07:22

Izvor: Cropix / Autor: Matija Djanjesic
U subotu će se vrijeme na kopnu opet pokazati prilično nezgodno: povremena kiša koja se smrzava na tlu i mjestimice malo snijega stvarat će uvjete za poledicu

Istovremeno, duž vjetrovitog Jadrana će se povremeno probijati kraća sunčana razdoblja.

U istočnoj Hrvatskoj bit će oblačno. Mjestimice je još moguća slaba oboria, ili kiša ili snijeg. No najopasniji će biti skliski kolnici. Vjetar većinom slab, uz nešto jači sjeverozapadnjak u Podunavlju. Jutarnja i dnevna temperatura kretat će se od -4 do 1 °C, javlja HRT.

Slične vrijednosti očekuju se i u središnjem dijelu zemlje, no kako dan bude odmicao, osobito prema noći na nedjelju, hladnoća će se pojačavati. U večernjim satima na krajnjem sjeveru zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Bit će pretežno oblačno uz povremeni snijeg ili kišu te moguću poledicu, osobito tijekom noći i ranog jutra.

U Gorskoj Hrvatskoj također oblačno; ponegdje će pasti malo snijega ili oborine na granici snijega i kiše, najviše u Lici. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, mjestimice s malo kiše, uglavnom na otocima i krajnjem jugu regije. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 4 i 10 °C, dok će se u Lici i Gorskom kotaru kretati od -2 do 2 °C, navečer još niže.

Meteoalarm zbog snijega, leda i niskih temperatura

Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Najavljen snijeg u Dalmaciji

Dalmacija će imati najviše kiše, a u njezinu zaleđu može pasti i susnježica ili snijeg. Uz obalu će puhati bura, mjestimice jaka, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak koji može dosegnuti jake i olujne udare. Temperatura na obali i otocima bit će 6 do 11 °C, u unutrašnjosti 0 do 6 °C.

Na krajnjem jugu slične vrijednosti, uz dosta promjenjiv vjetar. Jugo će već ujutro okrenuti na jugozapadnjak i prolazno ojačati, a potom tijekom dana prijeći na sjeverozapadnjak, s lokalnom burom uz obalu. Prevladavat će oblačno vrijeme s povremenom kišom, ponegdje i jače izraženim pljuskovima.

Do ponedjeljka više sunca, ali i osjetno hladnije

Nedjelja će donijeti mnogo više sunca, uz mjestimičnu jutarnju maglu. Još tek ponegdje može pasti slab snijeg ili oborina na granici kiše i snijega. Početkom tjedna očekuju se vrlo hladna jutra, a potom jačanje jugozapadnjaka i postupan porast naoblake. U utorak u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice malo kiše.

Na Jadranu će se u utorak također povećavati naoblaka. Na sjevernom dijelu može biti mjestimične kiše, uz jačanje juga. Prije toga, u nedjelju će prevladavati sunčano, uz jugozapadni vjetar i još ponegdje jaku buru s olujnim udarima. Njezino slabljenje u noći na ponedjeljak omogućit će pad jutarnjih temperatura, često i ispod 0 °C.

