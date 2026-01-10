'Ljuta' zima vlada zemljom: Najavljen nov snijeg i bura, nekima će biti jako hladno

Istovremeno, duž vjetrovitog Jadrana će se povremeno probijati kraća sunčana razdoblja.

U istočnoj Hrvatskoj bit će oblačno. Mjestimice je još moguća slaba oboria, ili kiša ili snijeg. No najopasniji će biti skliski kolnici. Vjetar većinom slab, uz nešto jači sjeverozapadnjak u Podunavlju. Jutarnja i dnevna temperatura kretat će se od -4 do 1 °C, javlja HRT.

Slične vrijednosti očekuju se i u središnjem dijelu zemlje, no kako dan bude odmicao, osobito prema noći na nedjelju, hladnoća će se pojačavati. U večernjim satima na krajnjem sjeveru zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Bit će pretežno oblačno uz povremeni snijeg ili kišu te moguću poledicu, osobito tijekom noći i ranog jutra.

U Gorskoj Hrvatskoj također oblačno; ponegdje će pasti malo snijega ili oborine na granici snijega i kiše, najviše u Lici. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, mjestimice s malo kiše, uglavnom na otocima i krajnjem jugu regije. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 4 i 10 °C, dok će se u Lici i Gorskom kotaru kretati od -2 do 2 °C, navečer još niže.

Meteoalarm zbog snijega, leda i niskih temperatura