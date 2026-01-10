Grenlanđani se izjasnili: Ne želimo biti Amerikanci, a ne želimo biti niti Danci

"Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani", navodi se u zajedničkoj izjavi koju je potpisalo pet stranaka u grenlandskom parlamentu Inatsisartutu.

Stranke su pozvale Sjedinjene Američke Države da prekinu svoj "prezir prema njihovoj zemlji" i naglasile da "o budućnosti Grenlanda mora odlučiti grenlandski narod".

Trump je u petak ponovio svoje pretenzije na Grenland, rekavši da SAD mora djelovati kako bi spriječio Kinu ili Rusiju da preuzmu kontrolu nad strateški važnim arktičkim otokom.

'Nešto ćemo učiniti'

Govoreći novinarima tijekom događaja u Bijeloj kući, rekao je da će Washington "nešto" učiniti u vezi s Grenlandom, sviđalo se to drugima ili ne. "Jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede", rekao je.

„Želio bih postići dogovor, znate, na lakši način, ali ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način“, dodao je.