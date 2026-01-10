Trump otkrio zašto jednostavno 'mora imati Grenland': Možemo lakšim ili težim putem

„Zemlje moraju imati vlasništvo i vi branite vlasništvo, ne branite najmove. I morat ćemo braniti Grenland”, poručio je Trump u petak, odgovarajući na pitanje novinara, prenosi BBC.

Dodao je i da će SAD to učiniti „lakšim ili težim putem”. Bijela kuća potvrdila je da administracija razmatra kupnju tog poluautonomnog danskog teritorija, članice NATO-a, ali iz Washingtona ne isključuju ni mogućnost jednostranog preuzimanja silom.

I Danska i Grenland odbacile su bilo kakvu ideju o prodaji. Danska je jasno poručila da bi vojna akcija označila kraj transatlantskog obrambenog saveza.

Zašto je Grenland toliko važan?

Iako je riječ o najrjeđe naseljenom području na svijetu, njegov položaj između Sjeverne Amerike i Arktika čini ga ključnim za sustave ranog upozorenja u slučaju raketnih napada, kao i za nadzor brodova u regiji. Trump već godinama tvrdi da je Grenland presudan za nacionalnu sigurnost SAD-a, pri čemu bez dokaza navodi da je „posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima”.

Sjedinjene Države ondje već imaju stalno raspoređeno više od stotinu vojnika u bazi Pituffik na sjeverozapadu Grenlanda, objektu koji Washington kontrolira još od Drugog svjetskog rata. Prema sporazumima s Danskom, SAD mogu rasporediti koliko god vojnika smatraju potrebnim. No Trump tvrdi da je takav aranžman premalo.

„Zemlje ne mogu sklapati devetogodišnje ugovore ili čak stogodišnje ugovore”, rekao je. „Morate imati vlasništvo.” U svom prepoznatljivom stilu dodao je: „Volim kineski narod. Volim ruski narod. Ali ne želim ih za susjeda na Grenlandu, to se neće dogoditi.”

„I usput, NATO to mora shvatiti”, zaključio je.