Dramatičan govor francuskog generala: Moramo biti spremni izgubiti našu djecu

Francuska mora biti spremna ‘izgubiti svoju djecu‘ u ratu s Rusijom tijekom sljedeće ‘tri do četiri godine‘, upozorio je novi zapovjednik francuskih oružanih snaga. Dramatičan govor generala Fabiena Mandona izazvao je oštre reakcije cijelog političkog spektra, uz optužbe za ratno huškanje i nepotrebno zastrašivanje mladih

Rusija i Ukrajina u ratu su od veljače 2022., kada je Moskva pokrenula invaziju velikih razmjera na svog susjeda. Europske sile, uključujući Francusku, podržavaju Ukrajinu sve većim isporukama oružja, ali pritom uvijek ističu da nisu izravno uključene u sukob. 'Imamo svo potrebno znanje, svu ekonomsku i demografsku snagu da odvratimo moskovski režim od toga da pokuša ići dalje. Ono što nam nedostaje jest snaga duha da prihvatimo patnju kako bismo zaštitili ono što jesmo. Ako naša zemlja poklekne zato što nije spremna prihvatiti – budimo iskreni – da izgubi svoju djecu, da ekonomski pati jer će proizvodnja za obranu imati prednost, tada smo u opasnosti' , rekao je Mandon, prenosi France 24. Ranije je, pred članovima parlamentarnog odbora za obranu, general Mandon rekao da je francuskoj vojsci naložio da bude ‘spremna za sukob s Rusijom za tri do četiri godine‘.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Osvrćući se na rat u Ukrajini, izjavio je da bi Vladimir Putin ‘mogao doći u napast nastaviti rat na našem kontinentu‘, što po njemu opravdava ponovno naoružavanje Francuske. Njegove riječi izazvale su pravi val kritika, a najžešći odgovor uputio mu je Jean-Luc Mélenchon, predvodnik radikalno ljevičarskog pokreta Nepokorena Francuska, koji je i ranije bio sklon Rusiji i rezerviran prema Ukrajini. Mélenchon je kazao kako se nimalo ne slaže s ‘predviđanjem žrtava koje bi bile posljedica naših diplomatskih neuspjeha, o čemu se javnost ništa nije ni pitalo‘. Louis Aliot, zamjenik čelnika krajnje desnog Nacionalnog okupljanja, izjavio je: ‘Čovjek mora biti spreman umrijeti za svoju zemlju, ali rat koji se vodi mora biti pravedan, razumljiv ili nužan do te mjere da je ugrožen sam opstanak nacije… Ne mislim da je mnogo Francuza spremno otići i poginuti za Ukrajinu.’