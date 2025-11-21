Šef UN-a: Mirovni plan za Ukrajinu mora poštovati njen teritorijalni integritet

Na pitanje novinara o planu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, Guterres je na tiskovnoj konferenciji naglasio da plan "nikad službeno nisu predstavile Sjedinjene Države ni bilo koja druga organizacija".

Međutim, mirovni plan bi trebao poštovati Povelju UN-a i međunarodno pravo, dodao je.

"Mirovno rješenje za Ukrajinu koje bi bilo u skladu s tim načelima također bi poštovalo rezolucije Opće skupštine (UN-a), koje jasno ističu da teritorijalni integritet Ukrajine, a općenito i teritorijalni integritet svih država svijeta, treba poštovati", poručio je Guterres.