Šef UN-a: Mirovni plan za Ukrajinu mora poštovati njen teritorijalni integritet

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je u petak, uoči sastanka skupine zemalja G20 u Johannesburgu, upozorio da bilo kakvo "mirovno rješenje" za Ukrajinu mora poštovati njen "teritorijalni integritet"
Na pitanje novinara o planu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, Guterres je na tiskovnoj konferenciji naglasio da plan "nikad službeno nisu predstavile Sjedinjene Države ni bilo koja druga organizacija".
Međutim, mirovni plan bi trebao poštovati Povelju UN-a i međunarodno pravo, dodao je.
"Mirovno rješenje za Ukrajinu koje bi bilo u skladu s tim načelima također bi poštovalo rezolucije Opće skupštine (UN-a), koje jasno ističu da teritorijalni integritet Ukrajine, a općenito i teritorijalni integritet svih država svijeta, treba poštovati", poručio je Guterres.
Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku.
Prema tom planu, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje.
Plan predviđa velike teritorijalne ustupke Ukrajine.
Kremlj je u petak izjavio da Rusija još nije primila ništa službeno od Sjedinjenih Država o američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka, ali da je spremna pregovarati.