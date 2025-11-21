Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade protuprijedlog mirovnog plana za Ukrajinu

EU i Ukrajina žele mir, ali neće ustuknuti pred ruskom agresijom, izjavila je u petak visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas dok svjetske agencije prenose da europske zemlje rade na vlastitom prijedlogu okončanja rata u Ukrajini, nakon što su objavljeni detalji američkog plana

„Ovo je vrlo opasan trenutak za sve“, rekla je Kallas novinarima. „Svi želimo da ovaj rat završi, ali važno je kako će završiti. Rusija nema nikakvo zakonsko pravo na bilo kakve ustupke od zemlje koju je napala, u konačnici o uvjetima bilo kojeg sporazuma odlučuje Ukrajina.“ Ukrajina, Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na protuprijedlogu mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka koji podržavaju Sjedinjene Države, rekla su tri izvora Reutersu u petak.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Jedan od izvora rekao je da će protuprijedlog vjerojatno uključivati ​​i druge europske zemlje. Američki plan predviđa značajne teritorijalne ustupke Ukrajine i vojno slabljenje zemlje uz sigurnosna jamstva.

Ured njemačkog kancelara objavio je da su se njemački, francuski i britanski čelnici složili u petak tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom o "dugoročnom očuvanju vitalnih europskih i ukrajinskih interesa". Nakon predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ukrajinske ustupke Rusiji nakon gotovo četiri godine rata, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer pozdravili su "američke napore", ali i prenijeli Volodimiru Zelenskiju "njihovu potpunu i nepokolebljivu podršku na putu do trajnog i pravednog mira".

