Iran se potužio UN-u: Za sve je kriv SAD, koordinirani su s Izraelom

Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinirano s izraelskim režimom i miješanje u unutarnje poslove prijetnjama i namjernim poticanjem nestabilnosti i nasilja", napisao je iranski veleposlanik Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću.

Optužio je Washington za "destabilizirajuće prakse" koje podrivaju Povelju UN-a, krše temeljne principe međunarodnog prava i prijete temeljima međunarodnog mira i sigurnosti.

Prosvjedi koji su prošlog mjeseca izbili zbog rastuće inflacije u Islamskoj Republici pretvorili su se u najveće demonstracije u protekle tri godine.