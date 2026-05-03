Trump pregledava iranski mirovni prijedlog: 'Nisu još platili dovoljno visoku cijenu'

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social je dodao da ne može zamisliti da će prijedlozi biti prihvatljivi i da Iran nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio.

Na pitanje novinara o iranskom prijedlogu, Trump je odgovorio: "Rekli su mi o konceptu sporazuma. Sad će mi dati točan tekst".

Viši iranski dužnosnik je u subotu rekao da bi se prema iranskom prijedlogu, koji je Trump zasad odbio, ponovo otvorio Hormuški tjesnac te okončala američka blokada Irana , a pregovori o iranskom nuklearnom programu bi se ostavili za kasnije.

"Uskoro ću pregledati plan koji nam je Iran poslao, ali ne mogu zamisliti da će biti prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tijekom proteklih 47 godina", napisao je na Truth Socialu.

Na pitanje bi li mogao ponovo započeti napade na Iran, Trump je odgovorio: "Ne želim to reći. Mislim, ne mogu to kazati novinaru. Ako se budu loše ponašali, ako učine nešto loše, a sada ćemo vidjeti. No, moguće je da će se to dogoditi".

Trump je u više navrata rekao da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, a u petak je kazao da nije zadovoljan najnovijim iranskim prijedlogom dok je iranski šef diplomacije objavio da je Teheran spreman za diplomaciju ako Sjedinjene Američke Države promijene svoj pristup.

Reuters i druge medijske organizacije su tijekom minulog tjedna objavili da Teheran predlaže ponovno otvaranje tjesnaca prije rješavanja nuklearnog pitanja. Dužnosnik je potvrdio da je taj plan predstavljen u službenom prijedlogu koji je preko posrednika poslan SAD-u.

Trump je u petak također rekao da na "ljudskoj osnovi" ne preferira vojno djelovanje, a čelnicima Kongresa je poručio da mu ne treba njihovo dopuštenje da produži rat onkraj roka koji je prema zakonu istekao tog dana jer je primirje "okončalo" sukob.

Prema zakonu o rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine, američki predsjednik može narediti vojsci da ide u rat na maksimalno 60 dana. Nakon toga perioda, predsjednik mora dobiti odobrenje Kongresa

Premda je više puta kazao da mu se ne žuri, Trump je pod pritiskom u vlastitoj zemlji da otvori Hormuški tjesnac kojim prolazi 20 posto svjetske nafte i plina, a čije je zatvaranje povećalo cijene goriva u SAD-u.

Više cijene goriva mogle bi naškoditi Trumpovoj Republikanskoj stranci na međuizborima za Kongres u studenom.

Iranski mediji su objavili da Teheranov mirovni prijedlog od 14 točaka uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine, plaćanje odštete, ukidanje sankcija i potpunog prestanka rata, uključujući i u Libanonu, te novi mehanizam kontrole nad tjesnacem.

SAD i Izrael su suspendirali svoju kampanju bombardiranja Irana prije četiri tjedna, no čini se da se nisu približili sporazumu o okončanju rata koji je prouzročio najveći poremećaj u svjetskoj opskrbi energentima te doveo do zabrinutosti o širim gospodarskim posljedicama u svijetu.

Iran više od dva mjeseca blokira gotovo sve brodove u Perzijskom zaljevu osim vlastitih. SAD je prošlog mjeseca uveo vlastitu blokadu za brodove koji se zaustavljaju u iranskim lukama.

Washington je nekoliko puta kazao da neće zaustaviti rat, koji je doveo do smrti više tisuća ljudi, bez sporazuma koji bi spriječio Iran da se domogne nuklearnog oružja, što je prvotni cilj koji je Trump naveo kada je započeo napade u veljači usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubiv.

Viši iranski dužnosnik, koji je pristao razgovarati pod uvjetom da ostane anoniman, kazao je da Teheran vjeruje da najnoviji prijedlog da se nuklearni pregovori ostave za kasniju fazu predstavlja značajnu promjenu s ciljem olakšavanja postizanja sporazuma.

Prema tom prijedlogu, rat bi završio s jamstvom da Izrael i SAD neće ponovo napasti. Iran bi otvorio tjesnac, a SAD ukinuo vlastitu blokadu.

Budući pregovori bi se potom održali o ograničavanju iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, pri čemu Iran traži da Washington prizna njegovo pravo da obogaćuje uranij za miroljubive svrhe čak i ako pristane suspendirati svoj nuklearni program.

"Prema ovom okviru, pregovori o kompliciranijem nuklearnom pitanju su pomaknuti u konačnu fazu kako bi se stvorila povoljnija atmosfera", rekao je dužnosnik.