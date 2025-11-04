Šuta ponovno osudio incident: 'Apeliram na građane da budu uključivi, ovo nam ne treba'

'Osuđujem takav događaj, moj jasan stav je da Split mora biti grad bez podjela i uključiv; nikome se ne smije gledati na nacionalnost i vjersku pripadnost. Želim pokazati da u budućnosti u Splitu neće biti ovakvih incidenata i apeliram na građane da budu maksimalno uključivi – ovakve situacije nam ne trebaju', rekao je Šuta.

Podsjetio je da traje 'mjesec sjećanja na dane Vukovara i Škabrnje' te apelirao da se to obilježi 'dostojanstveno, na normalnoj razini i bez političkih konotacija'. Upitan hoće li kao gradonačelnik podržati organizatore Dana srpske kulture na današnjoj izložbi u centru grada odgovorio je da 'nije imao informaciju o tome, niti je pozvan na izložbu' te da 'ima svoj raspored i kalendar'.

'Mislim da sam dosad doista pokazao da nisam isključiv. Ovakve situacije i bilo kakvo zatezanje odnosa nam ne trebaju', zaključio je Šuta.