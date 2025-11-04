Šuta ponovno osudio incident: 'Apeliram na građane da budu uključivi, ovo nam ne treba'

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta (HDZ) ponovno je osudio incident nastao u ponedjeljak navečer, u kojemu je grupa od pedesetak mladića spriječila održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu Dana srpske kulture
'Osuđujem takav događaj, moj jasan stav je da Split mora biti grad bez podjela i uključiv; nikome se ne smije gledati na nacionalnost i vjersku pripadnost. Želim pokazati da u budućnosti u Splitu neće biti ovakvih incidenata i apeliram na građane da budu maksimalno uključivi – ovakve situacije nam ne trebaju', rekao je Šuta.
Podsjetio je da traje 'mjesec sjećanja na dane Vukovara i Škabrnje' te apelirao da se to obilježi 'dostojanstveno, na normalnoj razini i bez političkih konotacija'. Upitan hoće li kao gradonačelnik podržati organizatore Dana srpske kulture na današnjoj izložbi u centru grada odgovorio je da 'nije imao informaciju o tome, niti je pozvan na izložbu' te da 'ima svoj raspored i kalendar'.
'Mislim da sam dosad doista pokazao da nisam isključiv. Ovakve situacije i bilo kakvo zatezanje odnosa nam ne trebaju', zaključio je Šuta.
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a: 'Takvi događaji mogu se održavati u javnom prostoru'
O incidentu na Danima srpske kulture upitani su i gradski vijećnici HDZ-a koji su neposredno prije gradonačelnika imali konferenciju za novinare na drugu temu.
'Grad Split treba jačati kao mjesto uvažavanja različitosti, osuđujemo ovaj događaj i smatramo da treba smiriti strasti i zadržati dostojanstvo, pogotovo u mjesecu u kojem obilježavamo tužne obljetnice', rekao je predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Josip Gojak.
Na današnju izložbu u sklopu iste manifestacije neće otići, niti smatra da tolerancija podrazumijeva obavezno prisustvovanje.
'Smatramo da se takvi događaji mogu održavati u javnom prostoru i da ih svatko tko ima afinitete, preferencije i vrijeme može otići pogledati', rekao je Gojak.