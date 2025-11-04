DANI SRPSKE KULTURE

Šuta ponovno osudio incident: 'Apeliram na građane da budu uključivi, ovo nam ne treba'

Damir Petranović

04.11.2025 u 11:42

Tomislav Šuta
Tomislav Šuta Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta (HDZ) ponovno je osudio incident nastao u ponedjeljak navečer, u kojemu je grupa od pedesetak mladića spriječila održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu Dana srpske kulture

'Osuđujem takav događaj, moj jasan stav je da Split mora biti grad bez podjela i uključiv; nikome se ne smije gledati na nacionalnost i vjersku pripadnost. Želim pokazati da u budućnosti u Splitu neće biti ovakvih incidenata i apeliram na građane da budu maksimalno uključivi – ovakve situacije nam ne trebaju', rekao je Šuta.

Podsjetio je da traje 'mjesec sjećanja na dane Vukovara i Škabrnje' te apelirao da se to obilježi 'dostojanstveno, na normalnoj razini i bez političkih konotacija'. Upitan hoće li kao gradonačelnik podržati organizatore Dana srpske kulture na današnjoj izložbi u centru grada odgovorio je da 'nije imao informaciju o tome, niti je pozvan na izložbu' te da 'ima svoj raspored i kalendar'.

'Mislim da sam dosad doista pokazao da nisam isključiv. Ovakve situacije i bilo kakvo zatezanje odnosa nam ne trebaju', zaključio je Šuta.

vezane vijesti

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a: 'Takvi događaji mogu se održavati u javnom prostoru'

O incidentu na Danima srpske kulture upitani su i gradski vijećnici HDZ-a koji su neposredno prije gradonačelnika imali konferenciju za novinare na drugu temu.

'Grad Split treba jačati kao mjesto uvažavanja različitosti, osuđujemo ovaj događaj i smatramo da treba smiriti strasti i zadržati dostojanstvo, pogotovo u mjesecu u kojem obilježavamo tužne obljetnice', rekao je predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Josip Gojak.

Na današnju izložbu u sklopu iste manifestacije neće otići, niti smatra da tolerancija podrazumijeva obavezno prisustvovanje.

'Smatramo da se takvi događaji mogu održavati u javnom prostoru i da ih svatko tko ima afinitete, preferencije i vrijeme može otići pogledati', rekao je Gojak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRATIMO UŽIVO

PRATIMO UŽIVO

Plenković se izvanredno obraća: Ovakvo je ponašanje neprihvatljivo! Jedna osoba je uhićena
UŽIVO

UŽIVO

Crni oblak iz Sv. Nedelje nadvio se nad Zagrebom: 'Temperatura na požarištu veća je od 1000 stupnjeva'
POGODOVANJE I PREVARA VJEROVNIKA

POGODOVANJE I PREVARA VJEROVNIKA

HDZ-ovci zazvali DORH na Puljkovog suradnika, a onda i na - Keruma

najpopularnije

Još vijesti