Hoće li biti drugog Thompsonovog koncerta u Zagrebu? Tomašević jasno odgovorio

Na pitanje hoće li se u Areni održati još jedan Thompsonov koncert, Tomašević je kazao da ustraje u stavu te da priprema veliku promjenu u uvjetima poslovanja Holdinga da bi se zabranio, kako je ocijenio, protuustavni pozdrav

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici otvorili su u Utrini sezonu sadnje stabala, a tim povodom održao je konferenciju za medije, na kojoj je komentirao i Thompsonov zahtjev za drugim koncertom u zagrebačkoj Areni. Konstatirao je da ustraje u stavu da je ugovor potpisan i sklopljen samo za jedan koncert, 27. prosinca, no da je dobio zahtjev i za novi termin, 28. prosinca.

'S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima, i dok se ta pravila ne usvoje, nema ugovaranja novih koncerata, kako za Thompsona, tako i za druge izvođače', kazao je Tomašević.

'Ustavni sud rekao je da je to protuustavni pozdrav, nedvosmisleno je rekao da je riječ o ustaškom pozdravu', istaknuo je Tomašević. Na direktno pitanje znači li to da drugog koncerta neće biti čak ni ako 27. prosinca sve dobro prođe, gradonačelnik je kratko kazao: 'Da, tako je', dodavši da je to već rekao.

