Tomašević: Zagreb je jedini grad u kojem nijedna usluga nije poskupjela

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, gostujući u RTL-u Danas komentirao je niz aktualnih tema od mogućih poskupljenja komunalnih usluga do toga hoće li ići u utrku za treći mandat

Upit s obzirom na cijelu međunarodnu situaciju, očekuje li korisnike Gradske plinare Zagreb skok cijena kazao je da su se iz te tvrtke nedavno su oglasili i rekli da to ne očekuju. 'Međutim, treba vidjeti kako će se dalje odvijati cijela situacija na Bliskom istoku, koja utječe globalno na cijene energenata. Ono što mogu reći, što se tiče Grada Zagreba, a ja sam ponosan na to, da u posljednjih pet godina nismo dizali cijene komunalija', rekao je Tomašević u RTL-u Danas. U Zagrebu ništa nije poskupjelo Na pitanje očekujete li rast komunalija kazao je da će se i dalje truditi da što više odgađaju rast cijena. 'Ja mislim da je Grad Zagreb jedini u kojem baš ništa nije poskupjelo, ni što se tiče vrtića, ni što se tiče gradskog prijevoza. Dapače, javni prijevoz je postao besplatan za sve starije od 65 godina i za sve mlađe od 18 godina. I trudit ćemo se i dalje što više odgađati porast cijena, što znači da stalno povećavamo iznos iz proračuna kojim subvencioniramo gradska poduzeća kako ona ne bi morala dizati cijene, unatoč tome što rastu plaće radnika, rastu svi ulazni troškovi, materijalni i tako dalje. Trudit ćemo se i dalje to odgađati', rekao je Tomašević.

Dotaknuo se Vladine organizacije dočeka rukometaša na kojem je nastupao Thompson, mimo volje Grada i tužbe Ustavnom sudu. Rekao je da očekuje će taj odgovor doći što prije. 'Znači, Gradska skupština je to izglasala, zahtjev za ocjenu ustavnosti zbog postupanja Vlade. Koristimo sve pravne lijekove. Podnesena je i u pravna tužba Upravnom sudu. Očekujemo da se riješi ta situacija, gdje je jasno što su to ovlasti Grada i jedinica lokalne samouprave, a što su to ovlasti Vlade', rekao je i dodao da bi i danas sve napravio isto. Na pitanje kada će lijeva koalicija slubeno obznaniti da ide na izbore rekao je tijela trebaju donijeti odluke i da vjeruje da će to biti ove godine. 'Ima puno stvari na kojima još možemo surađivati, trebamo se programski uskladiti, ali to doista ide sve u dobrom smjeru. Vjerujem da ćemo zajedno, SDP i Možemo, pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima i slagati novu Vladu', naveo je. Bitka za treći mandat nije isključena Ponovio je da je relativno nedavno izabran za gradonačelnika Zagreba, i da je potpuno posvećen glavnom gradu. 'Moj mandat je do svibnja 2029. godine, parlamentarni izbori su 2028. godine i mislim svoj mandat odraditi do kraja. Ostavio sam otvorenu opciju da u zadnjoj godini gradonačelničkog mandata vidim hoću li se kandidirati za treći mandat. Zašto za treći, a zašto ne završiti na drugom? Zato što bih htio završiti te velike projekte na kojima radimo. Sada smo pričali o stadionu Maksimir, koji je projekt i Grada i Vlade, da on počne recimo od 2029. godine. Tako da volio bih završiti i taj projekt, kao i projekt Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta', rekao je.