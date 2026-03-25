Tomašević otkrio hoće li poskupjeti ZET-ove karte

"Trenutni Vladin paket mjera koji je prezentiran u ponedjeljak ide upravo za tim da spriječi takve situacije i usmjeren je i na javni prijevoz i na jedinice lokalne samouprave i na komunalna poduzeća koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave", odgovorio je Tomašević na pitanje novinara hoće li se porast cijena energenata odraziti na cijene ZET-a.

Tomašević je pritom istaknuo kako je "ključno pitanje za sve nas koliko će ovo trajati i koliko dugo će se moći apsorbirati ovakve cjenovne šokove". "Ali za sada sve ostaje isto i nadajmo se da će što prije ova situacija na Bliskom istoku završiti", dodao je.

Komentirajući podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske, a potom i Grada Zagreba, Tomašević je rekao kako mu je drago da je Hrvatskoj dignut kreditni rejting i da je najbolji u povijesti, kao što je najbolji u povijesti i kad je riječ o Gradu Zagrebu.

Ocijenio je kako se ne može reći da te dvije stvari nisu povezane, ali nisu ni automatske, pri čemu je podsjetio da je u zadnjih pet godina, od kada je gradonačelnik, kreditni rejting Zagreba dignut za pet razina, a državi za tri razine. Podsjetio je i da je, kad je postao gradonačelnik, kreditni rejting Zagreba bio u smeću.

Napomenuo je i da je kreditni rejting bitan zbog zaduživanja Grada Zagreba radi provedbe planiranih investicija, a imajući u vidu posljednje geopolitičke okolnosti odnosno ne znajući što će biti s cijenama energenata i kako će to općenito utjecatina inflaciju i na kamatne stope.

Tomašević je na pitanje novinara ponovio da zasad ostaje mural oslikan u podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera, stradalog u požaru. Mural je posvećen hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a na njemu piše "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi". Uz tekst, oslikane su oznake gardijskih brigada, među kojima je i HOS.

Ostaje, rekao je, zato što je prioritet uklanjanje grafita u povijesnoj jezgri grada, a to je Donji grad. "I zasad tamo mural ostaje, bez obzira na to što je ilegalan jer nitko za njega nije zatražio suglasnost", rekao je gradonačelnik.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ocijenio je kako je to nekakva "lagana provokacija", gdje ih se želi prokazati kao neke ne domoljube što je s indignacijom odbio jer, naglasio je, poštuju Domovinski rat i nasljeđe Domovinskog rata.

"I gradonačelnikov otac i moj stariji brat su bili dragovoljci i imamo dobre odnose s udrugama, podupiremo ih na svaki mogući način i financijski i programski, počevši od Tigrova nadalje", poručio je Korlaet.