Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića koji je u kamere urlao 'Za dom spremni'?

Sutkinja koja je 26-godišnjaka, koji je na televiziji u izravnom prijenosu uzviknuo 'Za dom spremni!', oslobodila optužbi je Mirela Prstec Batarelo, supruga Vice Batarela
Sutkinja zagrebačkog Prekršajnog suda koja je amnestirala od odgovornosti 26-godišnjaka koji je u TV programu uživo uzivikivao poklič 'Za dom spremni' na Cvjetnom trgu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona je Mirela Prstec Batarelo. Radi se supruzi ultrakonzervativnog katoličkog aktivista Vice Batarela, piše Jutarnji.
Batarelo je u široj javnosti poznat kao bliski suradnik Željke Markić, čelnik udruge Vigilare te inicijator niza kampanja protiv pobačaja i LGBT zajednice.
Podsjetimo, Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojem se sudilo zbog uzvikivanja "Za dom spremni!". Muškarca je prijavila zagrebačka policija na temelju snimke s javne televizije, kada je tijekom javljanja uživo u Dnevniku HRT-a 4. srpnja iz Bogovićeve ulice u Zagrebu, dan prije Thompsonova koncerta, mladić upao reporterki u kadar i uzviknuo u kameru: 'Za dom spremni!'.
Taj povik, kako stoji u optužnici, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.
U obrazloženju presude sutkinja je istaknula da se pozdrav 'Za dom spremni' koristio u Domovinskom ratu u sklopu HOS-a te da je okrivljeni poviknuo u 'općoj euforiji' uoči koncerta, a ne radi širenja mržnje. U obrasloženju presude, između ostalog, navela je, kako je taj poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te zatim detaljno opisala povijesni put i nastanak HOS-a i njegovu ulogu u obrani zemlje.
Zatim se sutkinja, dalje, dotaknula i 'nesporne činjenice pjesme M. P Thompsona koja 'počinje upravo tim riječima ‘Za dom spremni‘".