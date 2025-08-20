Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića koji je u kamere urlao 'Za dom spremni'?

Batarelo je u široj javnosti poznat kao bliski suradnik Željke Markić , čelnik udruge Vigilare te inicijator niza kampanja protiv pobačaja i LGBT zajednice.

Podsjetimo, Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojem se sudilo zbog uzvikivanja "Za dom spremni!". Muškarca je prijavila zagrebačka policija na temelju snimke s javne televizije, kada je tijekom javljanja uživo u Dnevniku HRT-a 4. srpnja iz Bogovićeve ulice u Zagrebu, dan prije Thompsonova koncerta, mladić upao reporterki u kadar i uzviknuo u kameru: 'Za dom spremni!'.

Taj povik, kako stoji u optužnici, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.

U obrazloženju presude sutkinja je istaknula da se pozdrav 'Za dom spremni' koristio u Domovinskom ratu u sklopu HOS-a te da je okrivljeni poviknuo u 'općoj euforiji' uoči koncerta, a ne radi širenja mržnje. U obrasloženju presude, između ostalog, navela je, kako je taj poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te zatim detaljno opisala povijesni put i nastanak HOS-a i njegovu ulogu u obrani zemlje.

Zatim se sutkinja, dalje, dotaknula i 'nesporne činjenice pjesme M. P Thompsona koja 'počinje upravo tim riječima ‘Za dom spremni‘".