Plenković o ustaštvu: 'HDZ da je postao ekstremna desnica? Pa to je debilno!'

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak kako se situacija nakon Thompsonovog koncerta u dijelu medija doživljava kao povijesni revizionizam i promocija ustaštva, ocijenivši to besmislenim, ali je pri tome poručio i kako zlorabljenje poziva "ZDS" treba sankcionirati.

Plenković je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice nakon čega su ga novinari upitali hoće li i kada uzvik "Za dom spremni" ući u Kazneni zakon, a premijer je poručio kako su stvari već jasne i po postojećem zakonu. "Moram komentirati tu cijelu situaciju koja se, nakon tog koncerta u Zagrebu i nakon par situacija na stadionima, doživljava u dijelu medija kao nekakav povijesni revizionizam i promocija ustaštva, što je potpuno besmisleno i krivo. Čak se špekulira i imputira od ovog jadnog i poraženog SDP-a da HDZ više nije mainstream stranka, da je postao stranka ekstremne desnice, što je toliko besmisleno i debilno da mi je, moram priznati, već malo smiješno čitati što su sve ljudi u stanju izgovarati", rekao je.

Pri tome je poručio kako su HDZ, Vlada i koalicija snažno na poziciji desnog centra, a ponovio je i da nema cenzure pjesme koja "postoji već 35 godina, koja je bila budnica u Domovinskom ratu i koja je hrvatskim braniteljima u tom trenutku značila puno". "Sve ovo drugo, koje je zlorabljenje jednog manjeg dijela ljudi, onda i instrumentaliziranje navijačkih skupina, zahtjeva ne samo reakciju policije, nego i našu snažnu osudu", poručio je Plenković. Smiješno mu je i deplasirano da se lijevi politički spektar "prepao" koncerta na kojem je bilo pola milijuna ljudi i da se iščuđavaju nečemu što postoji 35 godina. "U Hrvatskom saboru nema mjesta pozivu ZDS, mislim da to treba sankcionirati i siguran sam da će to u budućnosti činiti i predsjednik Hrvatskog sabora. Svi oni političari koji to nastoje zlorabiti ne čine dobro ni sebi, ni hrvatskom društvu, ni uopće političkoj kulturi", ocijenio je premijer. Naveo je kako HDZ zahvaljujući svojoj politici ima podršku hrvatskog naroda, dodavši kako je SDP-u te drugim lijevim akterima i komentatorima "trebalo nečega da se bave ovih zadnjih četiri tjedna jer drugih tema nisu imali".

+3 Andrej Plenković Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek