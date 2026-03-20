Starmer izveo 'majku svih zaokreta': Iran prijeti, a bijesna je i britanska oporba

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da britanski premijer Keir Starmer 'dovodi britanske živote u opasnost' dopuštajući SAD-u korištenje britanskih baza u ratu protiv Irana

'Velika većina britanskih građana ne želi imati nikakve veze s ratom izbora koji vode Izrael i SAD protiv Irana', napisao je Aragči na društvenoj mreži X. ' Ignorirajući vlastiti narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost dopuštajući korištenje britanskih baza za agresiju protiv Irana. Iran će iskoristiti svoje pravo na samoobranu', napisao je.

Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran.



Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026

Izjava dolazi nakon što je britanska ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper u telefonskom razgovoru upozorila Aragčija da ne cilja britanske baze, teritorij ili interese. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ranije je poručilo da bi korištenje britanskih baza za američke napade značilo 'sudjelovanje Ujedinjenog Kraljevstva u agresiji'.

Podsjetimo, britanski ministri su odobrili korištenje britanskih baza od strane SAD-a za 'kolektivnu samoobranu' regije, uključujući 'obrambene operacije' usmjerene na smanjenje sposobnosti raketnih sustava koji napadaju brodove u Hormuškom tjesnacu. Kritike iz britanske oporbe Liberalni demokrati i zastupnica Plaid Cymru Liz Saville Roberts zatražili su glasanje u parlamentu, pri čemu je Roberts upozorila da odluka 'nosi rizik uvlačenja u iznimno opasnu eskalaciju'.

The UK allowing air bases to be used for US strikes risks dragging us into a critically dangerous escalation.



There must be a vote in Parliament.



The priorities now must be de-escalation, diplomacy and international law. https://t.co/gz1mJESqxy — Liz Saville Roberts AS/MP (@LSRPlaid) March 20, 2026

'Od početka upozoravamo da Ujedinjeno Kraljevstvo mora izbjeći uvlačenje u još jedan rat na Bliskom istoku bez jasnog kraja', rekao je glasnogovornik Liberalnih demokrata za vanjsku politiku Calum Miller. 'Ova odluka premijera podsjeća na katastrofu u Iraku i pokazuje kako se sve dublje uvlačimo u opasnu putanju koju nameće Trump.' S druge strane, konzervativni ministar obrane u sjeni James Cartlidge optužio je premijera za 'slabost i neodlučnost'. 'Nakon tjedana oklijevanja i prebacivanja odgovornosti, premijer je ponovno promijenio mišljenje i napravio još jedan nagli zaokret', rekao je. Dodao je da je vlada povukla jedini aktivni minski brod iz Perzijskog zaljeva neposredno prije početka rata te oklijevala s upućivanjem ratnog broda za zaštitu baze na Cipru. O svemu se oglasila i šefica Konzervativne stranke Kemi Badenoch. U kratkoj objavi na društvenim mrežama, opisala je taj potez kao 'majku svih potpunih zaokreta' (Mother of all U-turns).