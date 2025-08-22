KATASTROFA

Službeno potvrđeno: Glad u Gazi! Izrael burno reagirao

I.J.

22.08.2025 u 11:23

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka
Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD
Bionic
Reading

Na izvještaj je reagirao izraelski vojni ured Cogat, koji koordinira humanitarnu pomoć u Gazi, izrazivši da "odbijaju nalaze izvještaja, posebice tvrdnju o postojanju gladi u Gazi".

Glad je prvi put službeno zabilježena u gradu Gazi, objavilo je UN-ovo tijelo za praćenje sigurnosti prehrane (IPC), javljaju strani mediji. Prema njihovom najnovijem izvještaju, regija Gaza je svrstana u najvišu, petu fazu koju karakteriziraju katastrofalni uvjeti i prisutnost gladi. Uz grad Gazu, prema predviđanjima, glad bi se do kraja rujna mogla proširiti i na područja Deir al-Balah i Khan Younis.

Važno je naglasiti da IPC ne proglašava službeno glad, već procjenjuje situaciju kako bi pružio podatke koje vlade i organizacije mogu koristiti za službena priopćenja ili odluke o proglašenju gladi. Ipak, ova visoka faza označava da su ispunjeni ključni kriteriji za glad: masovna neuhranjenost, povećan broj smrtnih slučajeva i potpuni kolaps u pristupu hrani.

Razrušena Gaza
  • Razrušena Gaza
  • Razrušena Gaza
  • Razrušena Gaza
  • Razrušena Gaza
  • Razrušena Gaza
Razrušena Gaza Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na izvještaj je reagirao izraelski vojni ured Cogat, koji koordinira humanitarnu pomoć u Gazi, izrazivši da "odbijaju nalaze izvještaja, posebice tvrdnju o postojanju gladi u Gazi".

Podsjetimo, jučer je objavljen podatak UN-a da se broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio od ožujka. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini. Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina. UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Glad u Gazi
  • Glad u Gazi
  • Glad u Gazi
  • Glad u Gazi
  • Glad u Gazi
  • Glad u Gazi
Glad u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca. Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023. Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e. Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima.

tportal
