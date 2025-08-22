Službeno potvrđeno: Glad u Gazi! Izrael burno reagirao

Na izvještaj je reagirao izraelski vojni ured Cogat, koji koordinira humanitarnu pomoć u Gazi, izrazivši da "odbijaju nalaze izvještaja, posebice tvrdnju o postojanju gladi u Gazi".

Glad je prvi put službeno zabilježena u gradu Gazi, objavilo je UN-ovo tijelo za praćenje sigurnosti prehrane (IPC), javljaju strani mediji. Prema njihovom najnovijem izvještaju, regija Gaza je svrstana u najvišu, petu fazu koju karakteriziraju katastrofalni uvjeti i prisutnost gladi. Uz grad Gazu, prema predviđanjima, glad bi se do kraja rujna mogla proširiti i na područja Deir al-Balah i Khan Younis. Važno je naglasiti da IPC ne proglašava službeno glad, već procjenjuje situaciju kako bi pružio podatke koje vlade i organizacije mogu koristiti za službena priopćenja ili odluke o proglašenju gladi. Ipak, ova visoka faza označava da su ispunjeni ključni kriteriji za glad: masovna neuhranjenost, povećan broj smrtnih slučajeva i potpuni kolaps u pristupu hrani.

Razrušena Gaza Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+8 Razrušena Gaza Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na izvještaj je reagirao izraelski vojni ured Cogat, koji koordinira humanitarnu pomoć u Gazi, izrazivši da "odbijaju nalaze izvještaja, posebice tvrdnju o postojanju gladi u Gazi". Podsjetimo, jučer je objavljen podatak UN-a da se broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio od ožujka. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini. Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina. UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Glad u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+10 Glad u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia