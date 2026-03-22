Sirijci prosvjeduju protiv ograničenja prodaje alkohola

Prosvjednici su se okupili u Bab Toumi, kršćanskoj četvrti u starom gradu, na poziv aktivista civilnog društva, a okružile su ih jake policijske snage, prema AFP-ovoj ekipi na mjestu događaja.

Crvena linija

"Individualne slobode su crvena linija", pisalo je na jednom od transparenata koje su prosvjednici držali tijekom mirnih demonstracija, od kojih su neki nosili i sirijske zastave.

Gubernat Damask je 17. ožujka objavio da će ograničiti prodaju alkoholnih pića na tri kršćanske četvrti - uključujući Bab Toumu - i zabraniti je u barovima, restoranima i noćnim klubovima.