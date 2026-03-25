Sabor danas o zakonu koji regulira agencije za nekretnine: Nekoliko je novosti

Hrvatski sabor će u srijedu raspraviti prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se želi ojačati zaštita korisnika usluga agencija za promet nekretnina, a njihovu djelatnost detaljnije i suvremenije urediti

Donošenjem ovog Zakona očekuje se ostvarenje više razine pravne sigurnosti, transparentnosti i profesionalnosti u obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, što će u konačnici pridonijeti jačanju povjerenja građana u tržište nekretnina te smanjenju pojave nelojalne konkurencije, ističe se u prijedlogu Zakona. Njime se uspostavljaju precizniji mehanizmi nadzora, jasno se uređuju prava i obveze posrednika i agenata posredovanja u prometu nekretnina, a povećanjem iznosa obveznog osiguranja od odgovornosti jača se zaštita korisnika usluga i osiguranja eventualne naknade štete.

Preciznije definiranje oglašavanja nekretnina Konkretno, povećava se iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti nalogodavcu ili trećim osobama u posredovanju i to na 100.000 eura, kao najmanji iznos po jednom štetnom događaju, odnosno na 300.000 eura za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini. Posrednik, tj. agencija, moći će za istu nekretninu naplatiti naknadu i od prodavatelja i od kupca, ali samo ako s njima ima zasebne ugovore, pri čemu ukupna naknada od obje strane ne smije prelaziti maksimalni iznos iz važećeg cjenika. Na primjer, ako agencija ima pravo naplatiti četiri posto, može naplatiti isključivo dva posto od prodavatelja, a dva posto od kupca. Preciznije se definira i oglašavanje nekretnina. Tako posrednik, koji na temelju ugovora o posredovanju oglašava nekretninu na tržištu, ne smije uvjetovati razgledavanje te nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora o posredovanju. Uvodi se i stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju prije bilo kakvog javnog oglašavanja nekretnine, čime se staje na kraj praksi oglašavanja tuđih nekretnina bez znanja vlasnika. Uvodi se nova obveza prema kojoj agencija koja trajno obavlja djelatnost posredovanja sa sjedištem u RH mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme, precizno se uređuje zabrana istovremenog obavljanja djelatnosti posredovanja za više posrednika s ciljem doprinosa profesionalnosti, smanjenju sukoba interesa te prikrivenom zapošljavanju. Omogućuje se i digitalizacija postupka zahtjeva za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti čime se pojednostavnjuju administrativni procesi i povećava učinkovitost sustava. To će se moći učiniti putem usluge START Plus u sustavu e-Građani.