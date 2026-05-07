Ćorić odbacio ideju Hrvata iz BiH da mirovinski fondovi ulažu u željezničku infrastrukturu

Kazao je da menadžeri mirovinskih fondova u kreiranju strukture portfelja m oraju promišljati o prinosima te sigurnosti ulaganja, pa stoga projekti u koje bi ulagali moraju biti kompatibilni njihovoj standardnoj ulagačkoj logici.

Referirajući se na temu foruma, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić kazao je da mirovinski fondovi u ovom trenutku nisu nedovoljno iskorišteni kapital, no i poručio da im treba još više prilika za ulaganja.

Prsten okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine , a forum radnog naziva " Nedovoljno iskorišten kapital Hrvatske - kako mirovinski fondovi mogu snažnije ulagati u hrvatsko gospodarstvo “ održan je pod pokroviteljstvom Vlade, uz sudjelovanje i njenog predsjednika Andreja Plenkovića.

Smatra da mirovinski fondovi prije svega prilike za ulaganja trebaju tražiti "vani", pri čemu je kao primjere "svjetskih igrača" naveo skandinavske fondove. "Hrvatska je premala ekonomija i nema snagu apsorbirati više stotina milijuna novog 'keša' koji svake godine ulazi u mirovinske fondove", istaknuo je Ćorić.

Otklonio je ideju da bi "mirovinci" mogli ulagati u željezničku infrastrukturu, pa tako i u kontekstu nizinske pruge do riječke luke. Projekti revitalizacije željeznice su po Ćorićevim riječima skupi, iscrpljujući i ne mogu ispuniti preduvjete za ulaganja "mirovinaca". "Na kraju krajeva, pa nećete naplaćivati željeznički promet na relaciji Rijeka - Zagreb (...) i iz toga kreirati prinos za mirovinske fondove", napomenuo je.

Infrastrukturni projekti ne nose visoke prinose

Rekao je da infrastrukturni projekti općenito ne mogu nositi visoke stope prinosa. Tako je i u slučaju autocesta, no u njih je zato ulagala država, zbog socijalnih i ekonomskih efekata koje imaju po stanovništvo i lokalne jedinice, pojasnio je ministar.

Stoga, "tražiti posla" mirovinskim fondovima u kontekstu izgradnje infrastrukture u Hrvatskoj po Ćoriću nije pravi smjer.

Između ostalog, ministar financija je ustvrdio da su mirovinski fondovi svojim nominalnim i realnim prinosima od svog postojanja itekako opravdali postojanje.

Na tragu Ćorićevih riječi bio je i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi Alen Ružić, kazavši da kapital fondova u prvom redu predstavlja štednju građana, pa stoga mora biti mudro i sigurno uložen.

Podsjetio je da su zakonske izmjene iz 2024. značajno liberalizirale mogućnosti ulaganja OMF-ova, što je imalo i snažan efekt na rast prinosa.

Rekao je da odgovor zašto fondovi još veći dio kapitala ne ulažu u hrvatsko gospodarstvo nije jednostavan. "Fondovi neće ulagati samo zato što je nešto hrvatsko i domaće. Moramo imati dobro pripremljene, transparentne i dugoročno održive projekte", poručio je, između ostalog, Ružić.

Čelnik UMFO-a: Ulagati u Hrvatsku - da, ali samo kada je na dobrobit članova

Predsjedni Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i miroavajućih društava (UMFO) Kristijan Buk, ujedno i čelna osoba fonda Allianz ZB, poručio je da fondovi mogu biti još snažniji partner hrvatskom gospodarstvu, ali samo kroz kvalitetne i profesionalno pripremljene projekte, s investicijskim povratom.

OMF-ovi su na kraju ožujka pod upravljanjem imali 27 milijardi eura i više od 2,4 milijuna članova, a prema riječima čelnika UMFO-a u Hrvatsku trenutno imaju uloženo oko 15 milijardi eura, što između ostalog uključuje i državne obveznice te dionice hrvatskih kompanija na Zagrebačkoj burzi.