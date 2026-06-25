Ružić najavio detaljnu analizu primjedbi na novi Pravilnik o socijalnim uslugama

'S velikim interesom pratimo javnu raspravu i zahvaljujemo svima koji su se u nju uključili. Svaka stručna, konstruktivna i argumentirana primjedba za nas je važna jer nam pomaže da konačni tekst bude što jasniji, provediviji i kvalitetniji', istaknuo je Ružić. Naveo je i da će nakon zaključenja javne rasprave detaljno analizirati sve pristigle komentare.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike naglasio je kako to ministarstvo sve napore usmjerava na dobrobit korisnika.

Pri tome je naglasio kako će, osim zaduženih stručnjaka, resorne uprave i državne tajnice koja je vodila proces, i on osobno pristupiti Pravilniku u svim važnim dijelovima prije njegove konačne objave. 'Svoje iskustvo, radne napore i liječničke kompetencije i s ove ću pozicije staviti u funkciju dobrobiti svih korisnika. Dosljedno se držimo načela socijalne osjetljivosti i trajnog unaprjeđenja sustava', rekao je Ružić.

Upravo zato, dodao je, javnu raspravu vide kao važan dio procesa i priliku da se rješenja dodatno provjere i, ondje gdje je potrebno, unaprijede.

Izmjene su pokrenute s ciljem bolje organizacije pružanja usluga, usklađivanja s važećim propisima, kao i daljnjeg unapređenja dostupnosti i kvalitete socijalne zaštite svih korisnika, navodi u priopćenju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

'Iako definira minimalne uvjete te je uvijek poželjno ostvariti višu razinu od propisanog, Pravilnik je iznimno širokog obuhvata i regulira brojna pitanja poput mjerila opreme i prostora, potrebnih radnika, standarda sadržaja i opsega provedbe brojnih socijalnih usluga', poručuje se.

Pravilnik je u javnu raspravu upućen 25. svibnja 2026. nakon što je prijedlog izradila stručna radna skupina.