PRIJAVE IZ RIJEKE

Ne otvarajte ove poveznice: Dvoje ljudi nasjelo na lažni SMS, ostali bez nekoliko tisuća eura

L. Š.

25.06.2026 u 16:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Mangific / Autor: Vadym Drobot
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Policija je u posljednjih nekoliko dana zaprimila dvije prijave građana iz Rijeke koji su ostali bez više tisuća eura nakon što su nasjeli na lažne SMS poruke koje su izgledale kao da ih je poslala njihova banka

Prva žrtva prijevare bio je 71-godišnji hrvatski državljanin koji je na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku s lažnim potpisom banke. U poruci je bilo navedeno da će mu pristup mobilnom bankarstvu biti deaktiviran zbog isteka te je sadržavala poveznicu na internetsku stranicu koja je izgledom oponašala službenu aplikaciju banke.

Slijedeći upute, 71-godišnjak je unio aktivacijski kod koji mu je pristigao, čime je prevarantima omogućio pristup svom bankovnom računu. Nedugo potom utvrdio je da mu je s računa skinuto oko 2490 eura.

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U drugom slučaju, 55-godišnja hrvatska državljanka također je zaprimila SMS poruku o navodnom isteku pristupa aplikaciji mobilnog bankarstva. Nakon što je kliknula na poveznicu iz poruke, na lažnoj internetskoj stranici zatraženi su njezin korisnički identifikacijski broj i lozinka za oporavak računa.

Nakon što je unijela tražene podatke, prevaranti su preuzeli kontrolu nad njezinim bankovnim računom te otuđili 2900 eura i 400 američkih dolara.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu iznimno oprezni prilikom zaprimanja SMS poruka i elektroničke pošte u kojima se traži hitna reakcija, unos lozinki, aktivacijskih kodova ili drugih osjetljivih podataka. Građanima savjetuju da, ako posumnjaju na prijevaru ili su već unijeli svoje podatke na sumnjivim internetskim stranicama, odmah kontaktiraju svoju banku i slučaj prijave policiji.

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