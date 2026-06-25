Ne otvarajte ove poveznice: Dvoje ljudi nasjelo na lažni SMS, ostali bez nekoliko tisuća eura

Prva žrtva prijevare bio je 71-godišnji hrvatski državljanin koji je na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku s lažnim potpisom banke. U poruci je bilo navedeno da će mu pristup mobilnom bankarstvu biti deaktiviran zbog isteka te je sadržavala poveznicu na internetsku stranicu koja je izgledom oponašala službenu aplikaciju banke.

Slijedeći upute, 71-godišnjak je unio aktivacijski kod koji mu je pristigao, čime je prevarantima omogućio pristup svom bankovnom računu. Nedugo potom utvrdio je da mu je s računa skinuto oko 2490 eura.