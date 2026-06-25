U BOLNICI JE

Talijanka teško ozlijeđena nakon skoka sa stijene na Kamenjaku

L. Š.

25.06.2026 u 16:52

Rt Kamenjak
Rt Kamenjak Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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Talijanska državljanka (26) teško je ozlijeđena u srijedu nakon skoka sa stijene na rtu Kamenjaku nedaleko od Pule

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 13 sati kada je 26-godišnjakinja skakala u more s izrazito strme stijene visoke oko osam metara. Prema informacijama Policijske uprave istarske, izgubila je pravac skoka i udarila leđima u površinu mora u plitkom dijelu.

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Prvu pomoć ozlijeđenoj pružili su ostali kupači do dolaska djelatnika hitne medicinske pomoći. Nakon toga prevezena je u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.

Policija je ponovno upozorila građane i turiste na opasnosti skakanja u more s većih visina, posebice na mjestima gdje nije poznata točna dubina mora. Iz Policijske uprave istarske ističu kako se ne preporučuje skakanje sa stijena i drugih lokacija koje nisu uređene za tu namjenu ili je na njima skakanje zabranjeno.

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