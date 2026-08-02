Ministar o tragediji u Zagorju: 'Potresen sam. Stojimo na raspolaganju majci'

Izvijestili su kako su nakon dojave o požaru na katu obiteljske kuće pronađena tijela dvije maloljetne osobe i 46-godišnjaka. Utvrđeno je kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela su prevezena na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a mediji neslužbeno pišu kako se sumnja da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.

'Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi i obitelj nije bila ni pod kakvim kontaktom sa sustavom socijalne skrbi. Moram izraziti duboko žaljenje i cijeloj obitelji i zajednici koja je bila povezana s tom obitelji na bilo koji način u bliskosti. Želim iskazati spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji - mi stojimo na raspolaganju. Kao ministar i kao osoba, ne mogu sakriti svoju potresenost', rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.