Novi detalji o ilegalnoj pršutani: Nađeno skoro 10 tona mesa, vlasnik pod nadzorom

Neslužbeno se doznaje da je 74-godišnji vlasnik pršutane bio pod elektroničkim nadzorom, odnosno imao je nanogicu. Pronađeno meso će biti uništeno

Nakon što se doznalo da je Državni inspektorat pronašao i zatvorio ilegalnu pršutanu s gotovo 1000 komada pršuta u zaseoku Radonić u blizini Drniša, isplivali su novi detalji slučaja. Naime, inspektori koji su postupali po dojavama, otkrili su da pršutana nije bila registrirana, nije imala odobrenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje takve djelatnosti te nije imala potrebnu dokumentaciju niti za svoje poslovanje, a niti za utvrđivanje podrijetla mesa. "Prilikom nadzora utvrđena je veća količina proizvoda životinjskog podrijetla za koju objekt ne postoji valjanu dokumentaciju o sljedivosti. Mogu reći da su pronađeni mesni proizvodi u količini 9800 kilograma. S obzirom na nedostatak sljedivosti i stalne dokumentacije, veterinarska inspekcija naredila je uništavanje putem ovlaštenog koncesionara", rekao je za RTL Danas načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata, Gordan Jerbić.

Spremno za plasman ugostiteljima Osim 960 komada pršuta, bilo je tu i drugih proizvoda koji su već bili spremni za distribuciju. Između ostalog, nađene su polovice pršuta te narezani pršut i panceta, koji su trebali završiti u ugostiteljskim objektima. Policija je otkrila da nije bilo elemenata kaznenog djela niti prekršaja. No, neslužbeno se doznaje da je 74-godišnji vlasnik pršutane bio pod elektroničkim nadzorom, odnosno imao je nanogicu. Kako bilo, inspektori su otkrili da su pršuti nabavljeni s raznih strana, iz Hrvatske i inozemstva. Zbog nedostatka dokumentacije o sljedivosti, naređeno je uništavanje mesa. Kako je tijekom turističke sezone potražnja za mesom i suhomesnatim proizvodima povećana, ne čudi što je inspekcija samo tijekom ljeta zaplijenila više od 10 tona životinjskih proizvoda bez potrebnih deklaracija.