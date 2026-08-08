akcija kod drniša

Novi detalji o ilegalnoj pršutani: Nađeno skoro 10 tona mesa, vlasnik pod nadzorom

M.Da.

08.08.2026 u 21:20

pršut
pršut Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Neslužbeno se doznaje da je 74-godišnji vlasnik pršutane bio pod elektroničkim nadzorom, odnosno imao je nanogicu. Pronađeno meso će biti uništeno

Nakon što se doznalo da je Državni inspektorat pronašao i zatvorio ilegalnu pršutanu s gotovo 1000 komada pršuta u zaseoku Radonić u blizini Drniša, isplivali su novi detalji slučaja.

Naime, inspektori koji su postupali po dojavama, otkrili su da pršutana nije bila registrirana, nije imala odobrenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje takve djelatnosti te nije imala potrebnu dokumentaciju niti za svoje poslovanje, a niti za utvrđivanje podrijetla mesa.

"Prilikom nadzora utvrđena je veća količina proizvoda životinjskog podrijetla za koju objekt ne postoji valjanu dokumentaciju o sljedivosti. Mogu reći da su pronađeni mesni proizvodi u količini 9800 kilograma. S obzirom na nedostatak sljedivosti i stalne dokumentacije, veterinarska inspekcija naredila je uništavanje putem ovlaštenog koncesionara", rekao je za RTL Danas načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata, Gordan Jerbić.

vezane vijesti

Spremno za plasman ugostiteljima

Osim 960 komada pršuta, bilo je tu i drugih proizvoda koji su već bili spremni za distribuciju. Između ostalog, nađene su polovice pršuta te narezani pršut i panceta, koji su trebali završiti u ugostiteljskim objektima.

Policija je otkrila da nije bilo elemenata kaznenog djela niti prekršaja. No, neslužbeno se doznaje da je 74-godišnji vlasnik pršutane bio pod elektroničkim nadzorom, odnosno imao je nanogicu.

Kako bilo, inspektori su otkrili da su pršuti nabavljeni s raznih strana, iz Hrvatske i inozemstva. Zbog nedostatka dokumentacije o sljedivosti, naređeno je uništavanje mesa. Kako je tijekom turističke sezone potražnja za mesom i suhomesnatim proizvodima povećana, ne čudi što je inspekcija samo tijekom ljeta zaplijenila više od 10 tona životinjskih proizvoda bez potrebnih deklaracija.

David Vlajčić
David Vlajčić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Reakcija ministra

"Radi se o potpuno neregistriranom objektu. Sigurno se ne radi o nekakvoj kućnoj proizvodnji mesa nepoznatog podrijetla. Očito je da nije ovo nešto što je nastalo jučer ili od ove sezone. Tisuću pršuta – to je očito uhodana neka proizvodnja. Očekujemo detaljnu istragu", poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić za RTL Danas te dodao:

"Imali smo i neki dan slučaj u Dalmaciji, gdje je sve to bilo namijenjeno za prodaju ugostiteljskim objektima. Prije toga jednu radnju na drugom kraju Hrvatske, gdje je planirano bilo istovariti veliki broj svinja nepoznatog podrijetla.  I sami ste izvještavali u prethodnim danima kako su na carinama zaplijenjene tone i tone mesa, prije svega uvoza iz Rumunjske i Srbije, gdje je kuga jednostavno pobijedila sustav.

Mene veseli da je na temelju anonimne prijave ovaj slučaj otkriven. Znači da se svijest kod našeg naroda budi i to je ono što je bitno. Nema te policije ili DIRH-a koji mogu biti svuda po ulicama i imati dovoljno očiju za ovakve situacije", ustvrdio je ministar.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
katastrofa na pruzi

katastrofa na pruzi

Sudar vlakova kod Križevaca, 24 ozlijeđenih: Jedan vlak prošao 'kroz crveno'?
nevjerojatan incident

nevjerojatan incident

Pao balkon na kući u Rijeci: Ozlijeđeno dvoje mladih
događaj iz susjedstva

događaj iz susjedstva

Plenković o posjetu Zelenskog Beogradu: 'Srbija se uvijek nalazi na prekretnici'

najpopularnije

Još vijesti