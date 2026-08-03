Što je sustav znao prije tragedije u Zagorju? Cure novi detalji

Novi detalji tragedije u Svetom Križu Začretje pokazuju da su roditelji dvoje stradale djece bili u postupku razvoda te da je Hrvatski zavod za socijalni rad neposredno prije tragedije pokrenuo postupak obveznog savjetovanja. To je u suprotnosti s ranijom izjavom resornog ministra Alena Ružića da obitelj nije bila ni u službenom ni u savjetodavnom kontaktu sa sustavom socijalne skrbi
Tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece pronađena su u subotu ujutro nakon požara u obiteljskoj kući. Policija je utvrdila da je požar podmetnut u nekoliko prostorija, no točan uzrok smrti još nije poznat. Tijela su prevezena na obdukciju, a policija i državno odvjetništvo nastavljaju kriminalističko istraživanje. Prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo, no službene okolnosti smrti još nisu potvrđene.
Prema dokumentu u koji je RTL imao uvid, majci je za 30. srpnja bilo zakazano obvezno savjetovanje prije razvoda braka, dok je otac termin imao dan poslije, 31. srpnja.
Kako RTL neslužbeno doznaje, majka je Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zaboku prijavila da je suprug uznemirava te da njezino kretanje prati kamerama. Policija i DORH nisu službeno potvrdili da su ti navodi povezani sa smrću muškarca i djece niti su objavili što se točno dogodilo u kući.
Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je neposredno prije tragedije evidentirano pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka.
'Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, o čemu je Hrvatski zavod za socijalni rad danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka započele su redovne aktivnosti provedbe, a on nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom', priopćili su iz Zavoda.
Iz HZSR-a su ponovili da obitelj nije bila u njihovu tretmanu zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja te da prema njezinim članovima nisu bile poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite. Ta se informacija razlikuje od izjave ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, koji je dan ranije rekao da sustav nije imao nikakvih informacija o obitelji. 'Obitelj nije bila ni u kakvom kontaktu, bilo službenom bilo savjetodavnom, sa sustavom socijalne skrbi', rekao je Ružić.
Stručne djelatnice Zavoda u ponedjeljak su posjetile majku stradale djece te joj ponudile psihosocijalnu pomoć, savjetovanje i druge oblike podrške. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da u ovom trenutku ne može iznositi detalje istrage. 'Postoje tragedije nad kojima čovjek jednostavno zanijemi. U konkretnom slučaju u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali da je policija pronašla bilo kakve indicije kažnjivog ponašanja, reagirala bi', rekao je Božinović.
Dodao je da će više informacija biti poznato nakon obdukcije te da će policija i DORH tada izvijestiti javnost o svim utvrđenim okolnostima. Odvjetnica Una Zečević Šeparović smatra da bi ovakve tragedije trebalo pokušati spriječiti boljim prepoznavanjem prisilne kontrole u partnerskim odnosima.
'Mislim da bi se ovakvi slučajevi mogli barem pokušati prevenirati uvođenjem prisilne kontrole u Kazneni zakon, kao i obveznom edukacijom stručnjaka iz područja socijalne skrbi, policije i pravosuđa kako bi znali prepoznati znakove prisilne kontrole, koja je upozoravajući znak za femicid, a posljedično i filicid', rekla je.
O tragediji se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, poručivši da je potrebno utvrditi je li sustav negdje propustio zaštititi djecu.'Smrt djeteta najveći je gubitak zajednice, a njezina najveća odgovornost nije samo odgovoriti na pitanje što se dogodilo, nego i učiniti da se ovakve tragedije nikada više ne ponove', priopćili su.
Istraga se nastavlja, a službeni zaključci o uzroku smrti i okolnostima tragedije očekuju se nakon dovršetka obdukcije i kriminalističkog istraživanja.