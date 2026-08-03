Što je sustav znao prije tragedije u Zagorju? Cure novi detalji

Novi detalji tragedije u Svetom Križu Začretje pokazuju da su roditelji dvoje stradale djece bili u postupku razvoda te da je Hrvatski zavod za socijalni rad neposredno prije tragedije pokrenuo postupak obveznog savjetovanja. To je u suprotnosti s ranijom izjavom resornog ministra Alena Ružića da obitelj nije bila ni u službenom ni u savjetodavnom kontaktu sa sustavom socijalne skrbi

Tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece pronađena su u subotu ujutro nakon požara u obiteljskoj kući. Policija je utvrdila da je požar podmetnut u nekoliko prostorija, no točan uzrok smrti još nije poznat. Tijela su prevezena na obdukciju, a policija i državno odvjetništvo nastavljaju kriminalističko istraživanje. Prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo, no službene okolnosti smrti još nisu potvrđene. Prema dokumentu u koji je RTL imao uvid, majci je za 30. srpnja bilo zakazano obvezno savjetovanje prije razvoda braka, dok je otac termin imao dan poslije, 31. srpnja. Kako RTL neslužbeno doznaje, majka je Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zaboku prijavila da je suprug uznemirava te da njezino kretanje prati kamerama. Policija i DORH nisu službeno potvrdili da su ti navodi povezani sa smrću muškarca i djece niti su objavili što se točno dogodilo u kući.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je neposredno prije tragedije evidentirano pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka. 'Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, o čemu je Hrvatski zavod za socijalni rad danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka započele su redovne aktivnosti provedbe, a on nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom', priopćili su iz Zavoda. Iz HZSR-a su ponovili da obitelj nije bila u njihovu tretmanu zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja te da prema njezinim članovima nisu bile poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite. Ta se informacija razlikuje od izjave ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, koji je dan ranije rekao da sustav nije imao nikakvih informacija o obitelji. 'Obitelj nije bila ni u kakvom kontaktu, bilo službenom bilo savjetodavnom, sa sustavom socijalne skrbi', rekao je Ružić.

Tragedija u Zagorju Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak







+18 Tragedija u Zagorju Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak