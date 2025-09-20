Rusija se oglasila nakon nove provokacije: Naši avioni nisu ušli u Estoniju

"Let je izveden u potpunom skladu s međunarodnim pravilima o zračnom prostoru bez ikakvog kršenja granica drugih država, kako su potvrdile nezavisne provjere", navodi se u izjavi ruskog ministarstva o trima borbenim zrakoplovima MiG-31.

"Tijekom leta ruski zrakoplovi nisu odstupili s dogovorene putanje leta i nisu narušili estonski zračni prostor", tvrdi rusko ministarstvo.

Tallinn je u petak priopćio da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala ukupno 12 minuta.