Američko ministarstvo pravosuđa objavilo dio Epsteinovih spisa

Američko ministarstvo pravosuđa upravo je objavilo paket dokumenata povezanih s istragama o pokojnom seksualnom zlostavljaču Jeffreyju Epsteinu

Objavljivanje je uslijedilo nakon višemjesečnih političkih prepirki usred pobune nekih od najvjernijih pristaša predsjednika Donalda Trumpa zbog nevoljkosti njegove administracije da objavi sve dokumente povezane s istragama o Epsteinu. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je Kongresu da je objava Epsteinovih dosjea nepotpuna, a očekuje se dodatne objave do kraja godine., javlja BBC. Objavljeni materijali odnose na dvije kaznene istrage koje je američko ministarstvo pravosuđa vodilo protiv Epsteina. Opsežna dokumentacija Tijekom tih istraga prikupljena je opsežna dokumentacija, uključujući transkripte razgovora sa žrtvama i svjedocima, kao i predmete zaplijenjene tijekom pretraga njegovih nekretnina.

Još nije poznato hoće li uslijediti dodatne objave, no zna se da dio spisa neće biti dostupan javnosti. To uključuje dokumente povezane s aktivnim kaznenim istragama, one koji mogu otkriti identitet žrtava te materijale koji sadrže prizore zlostavljanja, smrti ili ozljeda. Ovi dokumenti odvojeni su od drugih objava dokumenata i fotografija koje su posljednjih tjedana objavili demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma. Ministarstvo pravosuđa na internetskoj stranici na kojoj su objavljeni dokumenti navelo je obavijest o privatnosti: 'S obzirom na rok koji je postavio Kongres, poduzeti su svi razumni napori kako bi se pregledali i redigirali osobni podaci koji se odnose na žrtve, druge privatne osobe te kako bi se zaštitili osjetljivi materijali od objave. Ipak, zbog količine uključenih informacija, ova stranica može sadržavati podatke koji nenamjerno uključuju neobjavljene osobne identifikacijske podatke ili drugi osjetljiv sadržaj, uključujući teme seksualne prirode. Neki dijelovi sadržaja ove zbirke uključuju opise seksualnog zlostavljanja. Stoga upozoravamo da pojedini dijelovi ove zbirke možda nisu prikladni za sve čitatelje.' Četiri mape s fotografijama U prvom skupu podataka nalaze se četiri mape označene kao ‘fotografije’. Prve tri mape sadrže po 1000 fotografija, dok se u četvrtoj nalazi 158 snimki. Čini se da prva mapa sadrži fotografije nastale tijekom pretrage Epsteinova doma na Manhattanu koju je proveo FBI. Na jednoj od fotografija vide se ruke u crnim rukavicama kako podižu komad papira s adresom nekadašnje Epsteinove glavne rezidencije.

Druge mape sadrže fotografije s nekretnine uz plažu. Poznato je da je Epstein posjedovao Little Saint James, otok na Američkim Djevičanskim otocima, no zasad nema vidljivih obilježja ni znakova koji bi potvrdili da su fotografije nekretnine uz more snimljene upravo na njegovu otoku. 'Objavljivanjem tisuća stranica dokumenata, suradnjom sa zahtjevom Nadzornog odbora Zastupničkog doma za sudski poziv i nedavnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage Epsteinovih demokratskih prijatelja, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson.